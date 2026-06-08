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آخرین آزمون لاروخا برابر پرو

آخرین آزمون لاروخا برابر پرو
کد خبر : 1796095
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تیم ملی اسپانیا در آخرین بازی دوستانه خود قبل از آغاز جام جهانی، به مصاف پرو خواهد رفت. این دیدار روز دوشنبه، ۸ ژوئن ۲۰۲۶(۱۸ خرداد)، در ساعت ۲۳ به وقت برزیل در شهر پوئبلا مکزیک برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا، که به عنوان قهرمان فعلی اروپا شناخته می‌شود و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی به شمار می‌رود، در آخرین بازی خود به تساوی ۱-۱ با عراق دست یافت. این دیدار دوستانه در روز پنجشنبه گذشته در لاکرونیا برگزار شد.

در این بازی، اسپانیا احتمالاً نمی‌تواند از لامین یامال استفاده کند، چرا که او در حال بهبودی از مصدومیت است و برای مرحله گروهی آماده می‌شود.

تیم ملی اسپانیا در گروه H جام جهانی قرار دارد و با تیم‌های کیپ‌ورد، عربستان سعودی و اروگوئه هم‌گروه است. نخستین بازی این تیم در جام جهانی در تاریخ ۱۵ ژوئن، برابر کیپ‌ورد خواهد بود.

زمان و محل پخش بازی اسپانیا و پرو:

تاریخ: ۱۸ خرداد 

ساعت: ۲۳:۰۰ (به وقت برزیل)

 

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