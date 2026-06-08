یک تراژدی تلخ: درگذشت فوتبالیست ۲۷ ساله (عکس)
میدلزبرو به یاد «آنتونی رنتون» بازیکن سابق آکادمی خود که در سن ۲۷ سالگی و پس از یک نبرد طولانی با لوسمی درگذشت، ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا، رنتون در مسیر پیشرفت خود در ردههای جوانان میدلزبرو، در ۱۸ سالگی در آوریل ۲۰۱۷ اولین قرارداد حرفهای خود را امضا کرد، اما تنها چند ماه بعد به لوسمی، نوعی سرطان خون، مبتلا شد. به نشانه حمایت، تیم اول باشگاه در آستانه بازی افتتاحیه فصل ۲۰۱۷-۱۸ چمپیونشیپ، پیراهنهایی با نام او پوشیدند.
رنتون که مجبور به پایان زودهنگام دوران بازی خود شد، ارتباط نزدیکی با باشگاه حفظ کرد و به عنوان مربی در آکادمی فعالیت کرد. در ماه مارس امسال، او با دریافت جایزه «امافسی آکادمی آلومنی» مورد تقدیر قرار گرفت. باشگاه در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «ما با کمال تأسف خبر درگذشت آنتونی رنتون، بازیکن سابق آکادمیمان را اعلام میکنیم. او شخصیتی الهامبخش بود که به مدت نزدیک به نه سال با شجاعت با لوسمی مبارزه کرد و هرگز اجازه نداد که این بیماری عشق او به فوتبال را کاهش دهد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «آنتونی مدافع بااستعدادی بود و به تازگی قرارداد حرفهای خود را با میدلزبرو امضا کرده بود که برای نخستین بار در ژوئیه ۲۰۱۷ به لوسمی مبتلا شد. با وجود چالشها و مشکلاتی که در نتیجه نبردش با سرطان با آن مواجه شد، آنتونی همچنان منبعی از مثبتاندیشی بود. او سالهای پایانی خود را به مربیگری گذراند و بخشی از زمان خود را در آکادمی ما صرف کرد. تعهد او به حمایت از جوانان در توسعهشان چه در زمین و چه خارج از آن همیشه به یاد خواهد ماند و میراثی ماندگار برای بسیاری از کودکان و خانوادههایشان در تیساید به جا میگذارد.»
رنتون در نهایت در آخر هفته گذشته به آرامی درگذشت. هواداران میدلزبرو در شبکههای اجتماعی به یاد او ادای احترام کردند. یکی از مربیان در این باره نوشت: «آنتونی مربی فوقالعادهای بود که به شدت به کودکانی که با آنها کار میکرد، اهمیت میداد. او همیشه راهی برای ادامه دادن پیدا میکرد و هیچکس نباید آنچه را که او در ۱۰ سال گذشته تجربه کرد، تحمل کند، به ویژه در چنین سن جوانی.»
این مربی همچنین افزود: «آنتونی بیشتر از یک مربی، دوستی واقعی بود. او همیشه برای گفتوگو در دسترس بود و آماده کمک به دیگران بود. او همیشه وقت خود را برای کمک به کمپهای فوتبال، مسابقات و تمرینات اختصاص میداد و هرگز در ارائه حمایت خود تردید نمیکرد. تعهد او به کمک به بازیکنان جوان، چه در زمین و چه خارج از آن، تأثیر ماندگاری بر روی بسیاری از کودکان و خانوادهها خواهد گذاشت.»
در پایان، باشگاه و جامعه فوتبال با ابراز همدردی با خانواده و دوستان آنتونی، فقدان او را یک ضایعه بزرگ برای جامعه فوتبال دانستند.