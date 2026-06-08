مربی پرسپولیس در عمان گرفتار شد!

به گزارش ایلنا، دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری پلی آف آسیایی در حالی از امروز آغاز خواهد شد که سرخپوشان تهرانی با غایبان پرشماری مواجه هستند و علاوه بر بازیکنان که در تیم ملی ایران، ازبکستان، امید و جوانان حضور دارند، باید در غیاب مربیان خارجی خود کار را آغاز کنند.

در این بین اما روز گذشته باشگاه پرسپولیس در اقدامی سریع برای مربیان و بازیکنان خارجی خود بلیت تهیه کرد تا آنها آماده حضور در تمرینات شوند. نکته مهم اینکه مربیان پرسپولیس موافقت اولیه خود را هم با بازگشت به ایران اعلام کرده بودند تا اینکه ناگهان به طرزی غیرقابل پیشبینی، افزایش تنش‌ها در منطقه سبب شد تا همه پروازها لغو شده و فرودگاه‌های کشور هم بسته شوند.

اما عجیبترین مورد احتمالا متعلق به جولیانو مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس است که باتوجه به حضور در همسایگی ایران، آماده بود تا خیلی سریع به تمرینات ملحق شود و باشگاه پرسپولیس هم اولین بلیت را برای او تهیه کرد و حتی به رسانه‌ها خبر داد که او دوشنبه راهی ایران خواهد شد.

اما بسته شدن حریم هوایی ایران و لغو پروازها سبب شد تا این مربی هم در عمان گرفتار شده و نتواند به ایران بیاید. او هم اکنون در مسقط حضور دارد و در حالی که بلیت پروازش باطل شده، به دنبال راهی برای حضور در ایران است.

باشگاه پرسپولیس از صبح امروز وضعیت این مربی را زیر نظر گرفته و چند بار با او تماس تلفنی برقرار کرده است. آنچه مشخص است، این مربی امروز به ایران نخواهد آمد و باید دید که هواپیمایی کشوری چه زمانی پروازها را از سر خواهد گرفت.

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