رونمایی از نقشه دلا فوئنته بدون یامال و ویلیامز

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا برای برگزاری آخرین مسابقه تدارکاتی خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ وارد مکزیک شده است. شاگردان لوئیس دلا فوئنته روز یکشنبه در پائوبلا فرود آمدند؛ جایی که آن‌ها در یک بازی دوستانه به مصاف پرو خواهند رفت. این مسابقه آخرین محک تیم قبل از شروع جام جهانی خواهد بود.

اسپانیا از شهر چاتانوگا در ایالت تنسی، یعنی جایی که کمپ تمرینی جام جهانی خود را در فاز نهایی آماده‌سازی برپا کرده بود، سفر کرد. هیات اعزامی پس از ورود به مکزیک، پیش از حضور در برنامه‌های رسانه‌ای در استادیوم کواوتموک، راهی هتل محل اقامت خود شدند.

تداوم نگرانی‌های ناشی از مصدومیت برای اسپانیا

بزرگ‌ترین دغدغه کادر فنی اسپانیا همچنان وضعیت لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز است. هر سه بازیکن برای ادامه برنامه‌های ریکاوری خود در ایالات متحده ماندند و با تیم به مکزیک سفر نکردند. هیچ‌کدام از آن‌ها در تساوی ۱-۱ اسپانیا مقابل عراق در اوایل این هفته حضور نداشتند و همچنین نتوانستند پیش از این سفر، به طور کامل در جلسات تمرینی شرکت کنند.

اگرچه این انتظار وجود دارد که آن‌ها برای جام جهانی در دسترس باشند، اما فدراسیون تصمیم گرفته است تا در بازگشت آن‌ها عجله نکند تا از هرگونه عقب‌نشینی در روند بهبودی جلوگیری شود. غیبت آن‌ها لوئیس دلا فوئنته را مجبور می‌کند تا در شرایطی که اسپانیا به دنبال رسیدن به تورنمنت در اوج آمادگی است، گزینه‌های جایگزین را بررسی کند.

پرو آخرین هماهنگی جام جهانی را فراهم می‌کند

بازی دوستانه مقابل پرو نشان‌دهنده آخرین فرصت اسپانیا برای ایجاد تغییرات تاکتیکی و تنظیم دقیق برنامه بازی خود قبل از شروع رقابت‌های جام جهانی است. این مسابقه همچنین به چندین بازیکن اجازه می‌دهد تا جایگاه خود را برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در طول تورنمنت محکم کنند.

اسپانیا سفر خود در جام جهانی را در ۱۵ ژوئن در آتلانتا مقابل کیپ‌ورد آغاز خواهد کرد. این غول اروپایی سپس با چالش‌های بیشتری در مرحله گروهی مواجه خواهد شد، از جمله یک تقابل بسیار جذاب با اروگوئه در ۲۶ ژوئن در گوادالاخارا. اسپانیا با ترکیبی سرشار از استعداد و جاه‌طلبی برای رقابت در مسیر کسب عنوان قهرمانی، در حالی وارد مرحله نهایی آماده‌سازی می‌شود که می‌داند هر مسابقه اهمیت دارد. در همین حال، بهبودی لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سوالات تیم در روزهای منتهی به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی خواهد ماند.

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