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کاسمیرو و مارکینیوش پس از گل مصر به جان هم افتادند

کاسمیرو و مارکینیوش پس از گل مصر به جان هم افتادند
کد خبر : 1795638
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در جریان دیدار دوستانه برزیل و مصر، اشتباه خط دفاعی سلسائو روی گل تساوی حریف باعث شد کاسمیرو و مارکینیوش در زمین به بحث بپردازند؛ اتفاقی که توجه رسانه‌ها را در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به خود جلب کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان پیروزی ۲ بر ۱ برزیل مقابل مصر، کاسمیرو و مارکینیوش پس از گل تساوی مصر به بحث و گفت‌وگو پرداختند. کاسمیرو به عدم درک خود از وضعیت اشاره کرد و از مارکینیوش پرسید که آیا مسئولیت آن گل بر عهده او بوده است.

در نیمه اول بازی، پس از گل تساوی مصر، تصویر کاسمیرو در حال گفت‌وگو با مارکینیوش توجه‌ها را جلب کرد. در این لحظه، مدافع برزیلی به هافبک تیم اشاره کرد که باید بازیکن حریف را در آن صحنه مهار می‌کرد. کاسمیرو در پاسخ گفت که متوجه منظور مارکینیوش نشده است. او گفت: "آیا تقصیر من بود؟ ندیدم."

کاسمیرو و مارکینیوش پس از گل مصر به جان هم افتادند

مارکینیوش در این بازی به نظر می‌رسید که قصد دارد توپ را به دروازه‌بان آلیسون برگرداند، اما پاس او ضعیف بود و زیکو، بازیکن حریف، توپ را دزدید و گل تساوی را به ثمر رساند. این گل در دقیقه ۱۰ نیمه اول به ثمر رسید. با وجود این اشتباه، برزیل توانست با گل‌های برونو گیمارائس و اندریک به پیروزی برسد.

اکنون برزیل تمام توجه خود را معطوف به جام جهانی کرده است. این تیم در اولین بازی خود روز شنبه آینده، به مصاف مراکش خواهد رفت. همچنین برزیل در با هایتی و اسکاتلند دیدار خواهد کرد تا برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها تلاش کند.

 

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