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جانشین وسلی در تیم ملی برزیل مشخص شد

جانشین وسلی در تیم ملی برزیل مشخص شد
کد خبر : 1795627
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کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، ادرسون، هافبک تیم آتالانتا را به عنوان جایگزین وسلی که به دلیل مصدومیت از تیم ملی کنار گذاشته شده است، انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، وسلی، بازیکن تیم ملی برزیل، در دقیقه ۱۶ نیمه اول بازی مقابل مصر به دلیل احساس درد در پای چپ خود از زمین بازی خارج شد. او به جای خود به دانیلو سپرده شد و پس از آن تحت مراقبت‌های پزشکی رودریگو لاسمار و تیم پزشکی قرار گرفت. بازیکنان روی نیمکت نیز به او دلداری دادند.

ادرسون به زودی در این هفته در نیوجرسی به تیم ملی ملحق خواهد شد. این تغییر در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ انجام می‌شود و انتظار می‌رود که ادرسون بتواند نقش مهمی در موفقیت تیم ملی برزیل ایفا کند.

 

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