به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی پس از ورود تیم ملی فوتبال ایران به تیخوانا مکزیک در گفت‌وگو با تلویزیون فیفا، اظهار داشت: در ابتدا از دولت مکزیک و مردم خوب شهر تیخوانا تشکر می‌کنم. در ادامه از جیانی اینفانتینو، رئیس(فیفا) ماتیاس گرافستروم(دبیرکل) و سایر مقام‌های مسئول در فدراسیون جهانی تشکر می‌کنم. شاید اگر تلاش‌های آنها نبود، الان اینجا نبودیم. البته گلایه‌ای هم داریم. با تیمی که ۲۱ ساعت روی هوا بوده و قرار است ۸ روز دیگر مسابقه بدهد، این رفتارها درست نیست.

وی افزود: براساس مسائل فنی باید هفته قبل اینجا بودیم. زیرا اختلاف ساعت ۱۲ ساعته نیاز به ۲ هفته تطبیق‌پذیری دارد. در این تورنمنت‌ها جدا از مسائل فنی باید موارد اخلاقی و انسانی رعایت شود. درباره ما این مسائل رعایت نشده است. هرچند ملت و کشور بزرگ ایران در دهه‌های گذشته به این رفتارها عادت کرده‌اند.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: صحبت من با ۴۷ مربی دیگر حاضر در جام جهانی این است تیمی که قرار است ۸ روز دیگر در جام جهانی بازی کند تا ۲ روز قبل بلاتکلیف بود. اگر تلاش‌های فیفا نبود هم الان اینجا نبودیم.

قلعه‌نویی اضافه کرد: پس از اینکه تکلیف بازیکنان و کادرفنی مشخص شد، کادر مدیریتی، مدیر اجرایی و رسانه ما نمی‌توانند در مسابقات باشند. از شما سوال می‌کنم این چه رفتاری است؟ امیدوارم این رفتار اصلاح شده و از این به بعد دیگر چنین رفتارهایی تکرار نشود.

وی خاطرنشان کرد: این کاروان که مزین به نام شهدای "میناب ۱۶۸" است، ۲ پیام مهم برای دنیا دارد. ابتدا پیام مظلومیت، انسانیت، افتخار و اقتدار ملت بزرگ و کشور ایران و دومی مسائل فنی که امیدواریم از این لحاظ هم نماینده خوبی برای کشومان باشیم. باز هم از فیفا تشکر می‌کنم اما بدانید از این رفتارها ناراحت هستیم. قطعا در گذشته چنین رفتارهایی رخ نداده و امیدواریم در جام جهانی آینده نیز برای هیچ تیمی اتفاق نیفتد.

سرمربی تیم ملی درباره شانس این تیم برای صعود از مرحله گروهی برای نخستین بار در اولین جام جهانی ۴۸ تیمی، گفت: توضیح فنی می‌دهم که ۴۸ تیمی شدن مسابقات کار را سخت‌تر می‌کند. در جام جهانی ۳۲ تیمی سه شانس داشتید زیرا شاید با ۳ بازی، به جمع ۱۶ تیم می‌رفتید اما در جام جهانی ۴۸ تیمی، با صعود از مرحله گروهی فقط یک شانس برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم دارید.

قلعه‌نویی عنوان کرد: مثلا در جام جهانی قبلی ایران در بازی اول از انگلیس ۶ گل خورد. بازی دوم با ولز را برد و اگر در دیدار سوم یک مساوی می‌گرفت، صعود می‌کرد. وقتی تعداد تیم‌ها بالاتر می‌رود کار سخت‌تر می‌شود. خیلی خوشحالم که سریع‌ترین صعود را داشتیم و اگر قرار بود ۲ تیم از آسیا به جام جهانی بیاید، ایران و ژاپن بودند. برخی دوستان بدون مطالعه مسائل فنی می‌گویند با ۴۸ تیمی شدن کار راحت تر است اما در مرحله بعدی فقط یک شانس برای صعود دارید و کارتان سخت‌تر است.

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