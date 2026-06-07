فرار همیشگی امباپه از کابوس لوسیل
تماشای فینال ۲۰۲۲ تا ابد ممنوع
کیلین امباپه با وجود هتتریک تاریخی در فینال جام جهانی ۲۰۲۲، اعلام کرد که هرگز تمایلی به تماشای مجدد آن مسابقه دراماتیک ندارد.
به گزارش ایلنا، کیلین امباپه تأکید کرد که «هرگز» فینال جام جهانی ۲۰۲۲ را تماشا نخواهد کرد، چرا که به عقیده او این کار «ممکن است برخی از شیاطین درونش را بیدار کند».
این ستاره ۲۷ ساله امیدوار بود پس از موفقیت در سال ۲۰۱۸، دومین جام جهانی متوالی خود را با فرانسه به دست آورد، اما آنها در فینال قطر در ضربات پنالتی مغلوب آرژانتین شدند. امباپه در آن فینال دراماتیک هتتریک کرد و پنالتی خود را هم در ضربات آخر به گل تبدیل کرد، اما این درخشش خارقالعاده نیز برای عبور فرانسه از خط پایان کافی نبود.
تنها بازیکن دیگری که موفق شده در فینال جام جهانی هتتریک کند، جف هرست است که در سال ۱۹۶۶ این کار را برای انگلیس مقابل آلمان غربی انجام داد. فینال سال ۲۰۲۲ پیش از پیروزی آرژانتین در ضربات پنالتی با تساوی ۳-۳ به پایان رسید. کیلیان معتقد است که این بازی، بزرگترین فینال در تاریخ این رقابتها بوده است.
امباپه در گفتگو با سورار اظهار داشت: "بزرگترین فینال تمام دوران؟ فکر میکنم از نظر جذابیت، تقابل و سناریوی مسابقه، هیچ چیز با آن برابری نمیکند؛ مسابقهای با این همه فراز و نشیب و چرخشهای دراماتیک. بازی در نهایت با پنالتیها به پایان رسید که بیرحمانهترین روش ممکن برای هر کسی است. این مسابقه یا اولین قهرمانی لیونل مسی در جام جهانی بود یا دومین قهرمانی متوالی فرانسه، بنابراین در هر صورت یک رویداد تاریخی به شمار میرفت. آیا از آن زمان دوباره مسابقه را تماشا کردهام؟ هرگز! فکر میکنم اگر این کار را انجام دهم، ممکن است برخی از شیاطین درون را بیدار کند."
امباپه در دو دوره گذشته جام جهانی، بیش از هر بازیکن دیگری گلزنی کرده (۱۲ گل) و تأثیرگذاری مستقیم روی گلها (۱۴ بار) را به ثبت رسانده است. فرانسویها امیدوارند تابستان امسال عنوان قهرمانی جهان را پس بگیرند.
مسابقات خروسها در تاریخ ۱۶ ژوئن در گروه I مقابل سنگال آغاز میشود و سپس باید به مصاف عراق و نروژ بروند. از سال ۱۹۹۸، فرانسه در چهار دوره از هفت دوره جام جهانی (۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲) به فینال راه یافته است که حداقل دو برابر بیشتر از هر کشور دیگری در این بازه زمانی است. آنها همچنین تلاش خواهند کرد تا پس از آلمان غربی (۱۹۸۲، ۱۹۸۶، ۱۹۹۰) و برزیل (۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲)، به سومین تیمی تبدیل شوند که در سه دوره متوالی به فینال این رقابتها راه مییابد.