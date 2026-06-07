اینتر مذاکرات برای جذب مدافع اودینزه را آغاز کرد
باشگاه اینتر در ادامه برنامههای خود برای تقویت خط دفاعی، مذاکرات با اودینزه را برای جذب سوید سولت آغاز کرده و دو طرف در حال بررسی فرمول نهایی این انتقال هستند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که مدیران اینتر به دنبال تقویت ترکیب تیم برای فصل آینده هستند، نام سوید سولت، مدافع فرانسوی اودینزه، در صدر فهرست خریدهای این باشگاه قرار گرفته است. منابع نزدیک به مذاکرات خبر میدهند که تماسهای رسمی میان دو باشگاه برقرار شده و روند گفتوگوها با رویکردی مثبت دنبال میشود.
اودینزه که دو سال پیش این مدافع را از سالزبورگ به خدمت گرفت، قصد دارد از فروش او بیشترین درآمد ممکن را کسب کند. به همین دلیل، اینتر در حال بررسی فرمول انتقال قرضی همراه با بند خرید است تا فشار مالی این معامله را مدیریت کند.
بر اساس گزارشها، مدیران نراتزوری ترجیح میدهند بخشی از تعهدات مالی این انتقال به سال مالی آینده منتقل شود. از سوی دیگر، سولت پیش از نهایی شدن هرگونه انتقال احتمالی باید قرارداد خود با اودینزه را تمدید کند؛ چرا که قرارداد فعلی او تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد و بدون تمدید، اجرای برخی جزئیات حقوقی انتقال با مشکل مواجه خواهد شد.
گفته میشود نمایندگان این مدافع فرانسوی با اینتر بر سر قراردادی پنجساله و دستمزدی بیش از دو میلیون یورو در سال به توافق اولیه رسیدهاند.
در کنار سولت، اینتر وضعیت چند گزینه دیگر را نیز زیر نظر دارد. پالسرا یکی از بازیکنانی است که برای تقویت جناح راست مورد توجه قرار گرفته و مدیران باشگاه او را گزینهای مناسب برای جبران جدایی دنزل دامفریس میدانند. با این حال، مبلغ درخواستی باشگاه فعلی این بازیکن میتواند روند مذاکرات را پیچیده کند.
همچنین کرتیس جونز، هافبک لیورپول، دیگر بازیکنی است که در فهرست نقلوانتقالاتی اینتر قرار دارد. گفته میشود باشگاه انگلیسی برای فروش این بازیکن حدود ۳۰ میلیون یورو بههمراه درصدی از انتقال آینده او درخواست کرده، در حالی که پیشنهاد فعلی اینتر پایینتر از رقم مورد نظر لیورپول است. با این وجود، مدیران اینتر امیدوارند علاقه این بازیکن به حضور در سریآ به پیشرفت مذاکرات کمک کند.