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سخنانی که بلژیک را تحت تأثیر قرار داد

لوکاکو با چشمانی اشک‌آلود در نیمکت

لوکاکو با چشمانی اشک‌آلود در نیمکت
کد خبر : 1795415
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بازی بلژیک و تونس که با نتیجه ۵ بر صفر به پایان رسید، برای روملو لوکاکو، مهاجم ناپولی، فراتر از یک بازی دوستانه بود. او در این روز خاص که مصادف با سالروز تولد پدرش بود، احساسات عمیقی را تجربه کرد.

به گزارش ایلنا،  بلژیک در دیدار مقابل تونس که در تاریخ ۶ ژوئن برگزار شد، با نتیجه قاطع ۵ بر صفر پیروز شد. روملو لوکاکو، مهاجم ناپولی، این بازی را ابتدا از روی نیمکت تماشا کرد و سپس در دقیقه ۶۶ به جای دی کتلاره وارد زمین شد و پاس گل چهارم را به لوکباکیو داد. اگرچه او نتوانست گلزنی کند، اما تأثیر خود را در این بازی ویژه گذاشت.

این دیدار برای بلژیک یک آزمون مهم به شمار می‌رفت تا وضعیت آمادگی خود را پیش از آغاز جام جهانی، که قرار است در تاریخ ۱۵ ژوئن مقابل مصر برگزار شود، ارزیابی کند. اما برای لوکاکو این بازی معنایی فراتر از یک دیدار دوستانه داشت؛ زیرا ۶ ژوئن، سالروز تولد پدرش، راجر، بود که در سپتامبر گذشته درگذشته بود. این روز برای او پر از احساسات متناقض بود.

پس از پایان بازی و پیروزی ۵ بر صفر بلژیک، لوکاکو در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بلژیکی «هت نیوزبلاد» گفت: «این بازی برای من بسیار احساسی بود زیرا روز تولد پدرم بود.»

او با چشمانی پر از اشک ادامه داد: «در نیمکت بسیار هیجان‌زده بودم و گاهی احساساتم به اوج می‌رسید. اما من گریه نکردم، بنابراین همه چیز خوب است.»

لوکاکو همچنین درباره وضعیت آمادگی خود پس از بهبودی از مصدومیت گفت: «فکر نمی‌کردم بتوانم صبور باشم، اما به خودم فشار نمی‌آورم. این کار بی‌فایده است. باید قدم به قدم پیش بروم. من فقط خوشحالم که در تیم هستم. در هیچ کشور دیگری پس از ۶۴ دقیقه بازی در یک فصل، مرا دعوت نمی‌کردند، بنابراین حضور من در اینجا یک معجزه است. هر بازیکن نقش خود را در تیم ما دارد و همه می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند تا موفقیت بلژیک را تضمین کنند. ما می‌خواهیم تا جایی که ممکن است پیش برویم. دو ماه پیش درباره این موضوع با مربی صحبت‌های خوبی داشتم.»

 

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