به گزارش ایلنا، مدیران این تیم ایتالیایی با هدف بازسازی ترکیب و افزایش پویایی فنی، به دنبال جذب بازیکنانی هستند که علاوه بر سن پایین، تجربه حضور در سطح اول فوتبال اروپا را نیز داشته باشند.

در همین راستا، مذاکرات و بررسی‌های اولیه با محوریت مدیر ورزشی باشگاه و ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی احتمالی آینده ناپولی، بر جذب بازیکنانی متمرکز شده که عمدتاً متولد دهه ۲۰۰۰ میلادی هستند و قابلیت رشد در سال‌های آینده را دارند.

در خط میانی و دفاعی، «ریچارد ریوس» و «ماریو گیلا» به عنوان دو گزینه جدی مطرح شده‌اند. ریوس که سابقه درخشش در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را دارد و در فصل گذشته نیز نمایش‌های قابل توجهی ارائه کرده، یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی در صورت جدایی احتمالی آندره-فرانک زامبو آنگیسا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، گیلا مدافع سابق رئال مادرید که از سال ۲۰۲۲ در سری‌آ و تیم لاتزیو حضور دارد، طی چهار فصل اخیر تجربه ۸۸ بازی در لیگ ایتالیا را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در بخش دروازه‌بانی نیز «ماتی کووار» دروازه‌بان ۲۶ ساله جمهوری چک، در فهرست گزینه‌های ناپولی قرار گرفته است. این دروازه‌بان با تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی، تاکنون ۱۴ بازی در لیگ قهرمانان اروپا و ۱۲ بازی در لیگ اروپا انجام داده و به عنوان یکی از گزینه‌های مطمئن برای آینده خط دروازه تیم مطرح شده است.

همچنین «آنان خلیل» مدافع ۲۱ ساله باشگاه یونیون سن‌ژیلواز نیز در فهرست خرید ناپولی قرار دارد و به عنوان یکی از جوان‌ترین گزینه‌های مدنظر این باشگاه برای تقویت ساختار دفاعی معرفی شده است.

در بخش هجومی نیز ناپولی با سرمایه‌گذاری قابل توجه، به سراغ دو بازیکن جوان و مستعد رفته است. گفته می‌شود این باشگاه برای جذب دو مهاجم خود حدود ۶۰ میلیون یورو هزینه کرده است. این دو بازیکن که به عنوان مهره‌های کلیدی خط حمله آینده ناپولی در نظر گرفته می‌شوند، قرار است نقش مهمی در برنامه‌های تاکتیکی تیم ایفا کنند.

بر اساس ارزیابی‌ها، سیاست جدید ناپولی بر ترکیب تجربه و جوانی استوار است و مدیران باشگاه امیدوارند با اجرای این رویکرد، تیمی رقابتی‌تر و پایدارتر برای فصل‌های آینده شکل دهند.

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