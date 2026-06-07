خطر برای شروع جام جهانی: اخراج لیائو در دیدار دوستانه

به گزارش ایلنا، در پایان نیمه اول دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی پرتغال و شیلی، لیائو با ضربه‌ای به صورت ایوان رومان، باعث اخراج خود و رقیبش شد. داور ایتالیایی، لوکا زوفرلی، که برای اولین بار در سطح بین‌المللی قضاوت می‌کرد، هر دو بازیکن را از زمین بازی اخراج کرد.

حالا لیائو علاوه بر اینکه در آخرین بازی آماده‌سازی تیم ملی پرتغال مقابل نیجریه در روز چهارشنبه غایب خواهد بود، ممکن است اولین بازی جام جهانی خود را نیز مقابل کنگو از دست بدهد، اگر کمیته انضباطی رفتار او را به عنوان یک اقدام تهاجمی در نظر بگیرد.

در این دیدار دوستانه، پرتغال با گل‌های گونسالو گودس، که در ابتدای نیمه دوم به جای کریستیانو رونالدو به میدان آمد، و برونو فرناندس به پیروزی رسید. گل پایانی را دی سپدا در دقایق پایانی به ثمر رساند و نتیجه نهایی 2-1 به نفع پرتغال رقم خورد.

در دیگر دیدارهای دوستانه، تیم ملی آلمان در شیکاگو موفق به شکست ایالات متحده شد. آلمان‌ها با گل کای هاورتز پیش افتادند، اما رابینسون گل تساوی را برای آمریکا به ثمر رساند و در نهایت لروی سانه گل پیروزی را برای آلمان به ثمر رساند. همچنین، در سن دیگو، سوئیس که با گل ندوئی پیش افتاده بود، در نهایت با گل ینگی از استرالیا به تساوی 1-1 رسید. در سنت لوئیس نیز، پاناما و بوسنی به تساوی 1-1 رضایت دادند که در این بازی گل کاتیک برای پاناما و گل راموس برای بوسنی به ثمر رسید.

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