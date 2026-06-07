اخراج جنجالی رافائل لیائو و احتمال محرومیت سنگین از جام جهانی

به گزارش ایلنا، در پی درگیری بین بازیکنان پرتغال و شیلی، مهاجم آث میلان در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول و در حالی که بازی با نتیجه ۰-۰ دنبال می‌شد، با کارت قرمز جریمه شد. ایوان رامون، مدافع شیلی (اتلتیکو مینیرو) نیز کارت قرمز دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

حادثه‌ای که منجر به صدور دو کارت قرمز شد، با یک چالش معمولی نزدیک پرچم کرنر بین فلیپه فاندز، مدافع راست شیلی و ژائو کانسلو از پرتغال شروع شد. بازیکن شیلیایی در این چالش پیروز شد و توپ را دور کرد، اما کانسلو احساس کرد که حریفش بیش از حد با خشونت به پای او فشار وارد کرده است؛ موضوعی که باعث واکنش خشمگینانه این مدافع کناری شد.

این مشاجره زمانی تشدید شد که لیائو و رامون که در همان نزدیکی ایستاده بودند، وارد ماجرا شدند و پیش از آنکه مهاجم پرتغالی دست خود را روی صورت بازیکن شیلیایی بکشد، یکدیگر را هل دادند. چندین بازیکن دیگر نیز به سمت آن‌ها آمدند، اما وضعیت به سرعت آرام شد.

آیا رافائل لیائو اکنون با محرومیت از جام جهانی روبرو است؟

لوکا زوفرلی، داور ایتالیایی، پیش از نشان دادن کارت قرمز به بازیکنان درگیر یعنی لیائو و رامون، وقفه کوتاهی ایجاد کرد. حتی تلاش‌های کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغال برای بحث کردن با داور نیز نتوانست این تصمیم را تغییر دهد. لیائو با یک لبخند مغرورانه پاسخ داد و از زمین مسابقه خارج شد.

اگرچه شیلی پیش از این از جام جهانی حذف شده است، اما اخراج لیائو همچنان می‌تواند منجر به محرومیت او برای دیدارهای افتتاحیه پرتغال در این تورنمنت شود. به طور معمول، کارت قرمز در یک بازی دوستانه تنها منجر به محرومیت در بازی‌های دوستانه بعدی می‌شود، نه در مسابقات رسمی. به عنوان مثال، کنراد لایمر، ستاره بایرن که اوایل این هفته به دلیل خطای هند به عنوان آخرین نفر در پیروزی ۱-۰ اتریش مقابل تونس اخراج شد، هیچ نگرانی در رابطه با جام جهانی نداشت.

با این حال، چون لیائو به دلیل رفتار خشونت‌آمیز اخراج شد، کمیته انضباطی فیفا همچنان می‌تواند هرگونه محرومیت را به مسابقات رسمی تعمیم دهد. اگر نهاد حاکم بر فوتبال جهان چنین تصمیمی بگیرد، لیائو ممکن است مجبور شود بازی‌ها را از روی نیمکت در جریان مرحله نهایی جام جهانی که از ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود، تماشا کند.

برای نمونه، یورگن لوکادیا، مهاجم کوراسائو، پس از دریافت کارت قرمز به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در جریان باخت دوستانه ۱-۴ مقابل اسکاتلند در اواخر ماه مه، برای مدت کوتاهی با خطر از دست دادن بازی افتتاحیه تیمش در جام جهانی مقابل آلمان در ۱۴ ژوئن مواجه شد. با این حال، این محرومیت در نهایت به یک مسابقه محدود شد، بنابراین او تنها آخرین بازی تدارکاتی کوراسائو مقابل آروبا را از دست خواهد داد.

لیائو می‌خواهد میلان را ترک کند: آیا انتقال به گالاتاسرای در کار است؟

لیائو انتظار دارد که فیفا تنها یک جلسه محرومیت برای او در نظر بگیرد و او را از بازی تدارکاتی پرتغال مقابل نیجریه در روز چهارشنبه محروم کند. در این صورت، او برای رویارویی با جمهوری دموکراتیک کنگو، یکی از مدعیان هم‌گروه، در اولین بازی گروهی خود در ۱۷ ژوئن آزاد خواهد بود. ازبکستان و کلمبیا بازی‌های این مرحله را تکمیل می‌کنند.

فراتر از این تورنمنت، لیائو با تابستانی پر از حادثه روبرو است؛ او پس از هفت سال، جدایی خود را از میلان اعلام کرده است. او به شبکه تلویزیونی پرتغالی Sport TV گفت: "من افتخار می‌کنم که در میلان تاریخ‌سازی کرده‌ام، اما می‌خواهم فصل جدیدی را در حرفه‌ام آغاز کنم."

گفته می‌شود میلان آماده پذیرش پیشنهادها از ۵۰ میلیون یورو به بالا است و اعتقاد بر این است که منچستریونایتد مقصد مورد علاقه اوست. گالاتاسرای نیز شرایط را زیر نظر دارد، در حالی که لیائو سال گذشته بارها به بایرن مونیخ لینک شده بود؛ قهرمان آلمان به جستجوی خود برای یک مهاجم جدید معروف است، اگرچه آن‌ها اکنون به امضای قرارداد با اسماعیل سایباری از پی‌اس‌وی آیندهوون نزدیک به نظر می‌رسند.

با رافائل لیائو؟ بازی‌های گروهی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶

تاریخ: چهارشنبه، ۱۷ ژوئن

ساعت برگزاری (به وقت آلمان): ۷ عصر

مسابقه: پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو

تاریخ: سه‌شنبه، ۲۳ ژوئن

ساعت برگزاری (به وقت آلمان): ۷ عصر

مسابقه: پرتغال مقابل ازبکستان

تاریخ: یکشنبه, ۲۸ ژوئن

ساعت برگزاری (به وقت آلمان): ۱:۳۰ بامداد

مسابقه: پرتغال مقابل کلمبیا

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