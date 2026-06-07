اخراج احمقانه لیائو و پیروزی پرتغال در سایه درخشش فرناندز

به گزارش ایلنا، لیائو در حالی پا به این مسابقه گذاشت که یک فصل فوق‌العاده ناامیدکننده را در آث میلان پشت سر گذاشته بود و در آن، هم با فرم بد و هم با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد، اما او به جرات خطرناک‌ترین مهاجم تیمش در ۴۵ دقیقه ابتدایی بود.

در وقت‌های تلف‌شده پایان یک نیمه اول بدون گل، لیائو بی‌جهت خود را درگیر یک درگیری لفظی و فیزیکی نزدیک خط طولی سمت راست کرد و به دلیل ضربه زدن به ایوان رامون با کارت قرمز مستقیم اخراج شد؛ رامون نیز به دلیل نقش داشتن در این برخورد از زمین مسابقه اخراج گردید.

روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، در بین دو نیمه تغییرات زیادی در ترکیب تیمش ایجاد کرد، دو تن از بازیکنان تعویضی برای شکستن قفل بازی با هم همکاری کردند. جایی که روبن نوس یک پاس عمقی چشم‌نواز را برای جانشین رونالدو یعنی گونسالو گدش ارسال کرد و او پس از یک کنترل توپ عالی، با بیرون پای راست خود به شکلی هوشمندانه کار را تمام کرد.

سپس برونو پس از کار خوب دیگری از گدش و یک پاس تک‌ضرب و ظریف از فرانسیسکو کونسیسائو، با شلیکی از بیرون محوطه جریمه، برتری پرتغال را دو برابر کرد. شیلی در ثانیه‌های پایانی مسابقه توسط لوکاس کپدا که با یک ضربه زمینی از فاصله ۲۰ یاردی روی سیلوا را شکست داد، یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما تیم میزبان برای کسب پیروزی در ماقبل آخر بازی دوستانه خود پیش از جام جهانی مقاومت کرد.

نمرات بازیکنان پرتغال

دروازه‌بان و خط دفاعی

ژوزه سا (۶/۱۰):

قبل از اینکه در بین دو نیمه تعویض شود، تقریباً هیچ کاری برای انجام دادن نداشت.

نلسون سمدو (۶/۱۰):

از نظر تدافعی به دردسر نیفتاد اما به جز یک حرکت تکنیکی زیبا، در فاز هجومی چیز خاصی ارائه نداد.

روبن دیاز (۷/۱۰):

در خط دفاعی آن‌قدر کار کمی برای انجام دادن داشت که می‌توانست به دلخواه خود به جلو نفوذ کند و در همان اوایل مسابقه با ضربه سری که توسط لارنس ویگورو به خوبی مهار شد، چیزی نمانده بود قفل بازی را بشکند.

رناتو ویگا (۶/۱۰):

نمایشی استوار از مدافع میانی جوان ویارئال پیش از اینکه در بین دو نیمه از زمین خارج شود.

ژائو کانسلو (۷/۱۰):

یکی از بازیکنان پرجنب‌وجوش‌تر پرتغال؛ این ارسال کانسلو بود که دیاز نزدیک بود روی آن گلزنی کند، در حالی که این مدافع کناری چندپسته با یک ضربه برگردان آکروباتیک، ویگورو را مجبور به واکنش خوب کرد.

خط هافبک

سامو کاستا (۶/۱۰):

هافبک دفاعی مایورکا واقعاً جلب توجه نکرد اما به پرتغال کمک کرد تا قبل از تعویضش در بین دو نیمه، بازی را کنترل کند.

برناردو سیلوا (۶/۱۰):

یک عملکرد آرام از ستاره منچسترسیتی، کسی که طبق معمول در حفظ مالکیت توپ دقیق بود اما قبل از خروج زودهنگامش از زمین، واقعاً موقعیت زیادی خلق نکرد.

برونو فرناندز (۸/۱۰):

کاپیتان منچستریونایتد مثل همیشه پرکار بود و با به ثمر رساندن گل دوم سلسائو با یک شوت از راه دور که به شکلی استادانه نواخته شد، بار دیگر ثابت کرد که مهم‌ترین بازیکن پرتغال است.

خط حمله

فرانسیسکو کونسیسائو (۶/۱۰):

طبق معمول با سرعت خود حریف را به دردسر انداخت و اگرچه پاس‌های آخر او بارها و بارها ناامیدکننده بود، اما در گل دوم پرتغال نقش داشت.

کریستیانو رونالدو (۵/۱۰):

با یک پاس پشت پای هوشمندانه لیائو را در جناح چپ راه انداخت اما در بیشتر مسابقه یک بازیکن بی‌تاثیر و تماشاگر بود و بهترین فرصت خود برای گلزنی را با قرار گرفتن بی‌مورد در موقعیت آفساید هدر داد. او بدون شک از اینکه جانشینش موفق به گلزنی شده، عصبانی خواهد بود.

رافائل لیائو (۳/۱۰):

لیائو یکی از موثرترین بازی‌های خود را برای باشگاه و کشورش در این فصل پشت سر می‌گذاشت – او حتی پس از یک نفوذ به داخل محوطه جریمه توپ را به تیرک دروازه کوبید – اما یک کارت قرمز احمقانه دریافت کرد که فقط تردیدهای بیشتری را در مورد کنترل اعصاب او ایجاد کرد.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

روی سیلوا (۶/۱۰):

در بین دو نیمه جانشین ژوزه سا در درون دروازه شد و ۴۵ دقیقه بسیار راحتی را سپری کرد.

گونسالو ایناسیو (۶/۱۰):

در طول استراحت بین دو نیمه به جای ویگا تعویض شد و بدون هیچ مشکلی در خط دفاعی جا افتاد.

روبن نوس (۷/۱۰):

در نیمه دوم جای سامو کاستا را در خط میانی گرفت و طولی نکشید که با یک پاس گل عالی برای گدش، حضور خود را به رخ کشید.

دیوگو دالوت (۶/۱۰):

در پست دفاع راست به جای سمدو وارد زمین شد.

گونسالو گدش (۸/۱۰):

هدایت خط حمله را به جای رونالدو بر عهده گرفت و با یک ضربه آخر دقیق، کاپیتان خود را تحت تاثیر قرار داد. گدش همچنین یک موقعیت خوب برای دیگر بازیکن تعویضی یعنی پدرو نتو ایجاد کرد.

پدرو نتو (۶/۱۰):

در بین دو نیمه جایگزین برناردو سیلوا شد و خطرات بیشتری نسبت به کونسیسائو ایجاد کرد.

ژائو فلیکس (N/A):

تنها در یک ربع پایانی به زمین مسابقه فرستاده شد.

توماس آرائوخو (N/A):

برای چهار دقیقه پایانی وقت قانونی بازی معرفی شد.

روبرتو مارتینز (۷/۱۰):

این سرمربی اسپانیایی به خاطر اخراج لیائو به شدت از او ناامید خواهد شد، به خصوص با توجه به اینکه او پس از یک فصل وخیم در سن سیرو، در این بازی واقعاً خوب به نظر می‌رسید. رونالدو نیز پایین‌تر از حد انتظار بود اما مشخصاً هیچ شانسی وجود ندارد که مارتینز بتواند در این مورد کاری انجام دهد. او فقط روی نکات مثبت تمرکز خواهد کرد که مهم‌ترین آن‌ها اثبات این نکته بود که گدش می‌تواند گزینه بسیار مفیدی روی نیمکت باشد.

منبع: گل

انتهای پیام/