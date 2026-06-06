زیکو در مصر علیه تیم ملی برزیل: واکنش داغ فضای مجازی

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در دقیقه ۱۰ بازی با گل برونو گیمارایس در دیدار دوستانه‌ای که روز شنبه در کلیولند ایالات متحده برگزار شد، پیش افتاد. اما یک اشتباه از سوی مارکینیوش باعث شد تا گل تساوی مصر به ثمر برسد که توسط زیکو، بازیکن مصری، به ثبت رسید. جالب اینجاست که نام این بازیکن با نام اسطوره فوتبال برزیل و باشگاه فلامینگو یکی است.

این اتفاق بلافاصله واکنش‌های زیادی را در اینترنت به همراه داشت و کاربران با شوخی‌هایی درباره نام این بازیکن و بی‌توجهی مدافع برزیلی به این موضوع پرداختند. “مدافع تیم ملی برزیل او را با اسطوره سابق اشتباه گرفت که اجازه گلزنی داد!”

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