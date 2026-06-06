انگلیس ۱-۰ نیوزیلند | تیم بیزلی آماده تقابل با ایران

به گزارش ایلنا، توماس توخل از این بازی برای آزمایش ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره استفاده کرد. هری کین مهم‌ترین مهره هجومی ترکیب انگلیس بود و جود بلینگام و آنتونی گوردون، خرید جدید بارسلونا، بازی را از روی نیمکت آغاز کردند. این مسابقه در ورزشگاهی که بخشی از سکوهایش خالی بود و زیر گرمای طاقت‌فرسای شهر تامپا برگزار شد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، انگلیس از همان ابتدای بازی مالکیت توپ را در اختیار گرفت و جریان مسابقه را کنترل کرد، اما سرعت بازی و خلاقیت لازم در حملات این تیم چندان چشمگیر نبود.

توخل در این دیدار از جد اسپنس به‌عنوان مدافعی کناری با وظایف هجومی استفاده کرد، در حالی که جرل کوانساه نقش محافظه‌کارانه‌تری داشت. مورگان راجرز در سمت راست بازی می‌کرد و اولی واتکینز پشت سر هری کین قرار گرفته بود. با این حال، مهاجم بایرن مونیخ بارها به عقب بازمی‌گشت تا در روند بازی‌سازی تیم مشارکت کند.

انگلیس موقعیت‌های متعددی روی دروازه نیوزیلند ایجاد کرد، اما نمایش سه‌شیرها همچنان کم‌فروغ بود. مارکوس رشفورد از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین بازیکنان زمین به شمار می‌رفت.

نیوزیلند نیز تا حد توان مقاومت می‌کرد و سعی داشت با توپ‌های بلند توپ را به کریس وود برساند. در این میان، مایکل کروکومب، دروازه‌بان نیوزیلند، با چند واکنش خوب تیمش را در بازی نگه داشت.

در شرایطی که به نظر می‌رسید نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد، انگلیس درست در آستانه استراحت بین دو نیمه به گل رسید. ارسال زیبای جد اسپنس از سمت چپ به هری کین رسید و کاپیتان انگلیس با یک ضربه دقیق، گل نخست مسابقه را به ثمر رساند تا تیمش با برتری یک‌گله راهی رختکن شود.

برای نیمه دوم، توخل تصمیم گرفت هر یازده بازیکن حاضر در زمین را تعویض کند. بدین ترتیب نوبت به حضور جود بلینگام، آنتونی گوردون و ریو انگوموها رسید. انگوموها، بازیکن جوان لیورپول، در سن ۱۷ سالگی نخستین بازی خود را برای تیم ملی بزرگسالان انگلیس انجام داد و یکی از چهره‌های برجسته نیمه دوم بود.

در نیمه دوم انگلیس نزدیک بود گل دوم را هم به ثمر برساند، اما دن برن که به‌تازگی وارد زمین شده بود، ضربه خود را به تیر دروازه کوبید.

در ادامه نیز انگلیس همچنان توپ و میدان را در اختیار داشت و حملات بیشتری نسبت به حریف انجام داد، اما در پیدا کردن راه دروازه ناکام بود. نیوزیلند نیز به تدریج دست به تعویض‌های مختلف زد و تلاش کرد فشار حریف را کنترل کند. آنها با اینکه توپ را نداشتند اما خوب مقاومت کردند و نشان دادند اصلا حریف راحتی نیستند و این هشدار بزرگی به تیم‌های هم‌گروهش در جام جهانی، به‌خصوص ایران، است.

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