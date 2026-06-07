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اقدام جالب کاماوینگا در تعطیلات؛ تحصیل در هاروارد

اقدام جالب کاماوینگا در تعطیلات؛ تحصیل در هاروارد
کد خبر : 1795131
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کاماوینگا، هافبک فرانسوی و بازیکن تیم رئال مادرید، با عدم حضور در جام جهانی، از زمان آزاد خود برای تحصیل در دانشگاه هاروارد استفاده کرده و دوره‌ای در زمینه کسب‌وکار در ورزش را به پایان رسانده است.

به گزارش ایلنا،  کاماوینگا که به دلیل انتخاب‌های فنی دیدیه دشان از فهرست نهایی بازیکنان حاضر در جام جهانی کنار گذاشته شده است، روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که یک دوره آموزشی در دانشگاه هاروارد را با موفقیت به پایان رسانده است. او در این باره نوشت: «روزهایی برای یادگیری، شنیدن و پیشرفت. از تجربه حضورم در مدرسه کسب‌وکار هاروارد سپاسگزارم.»

این هافبک ۲۳ ساله که هم‌تیمی وینیسیوس جونیور و رودریگو در رئال مادرید است، در آلبوم رسمی جام جهانی حضور دارد، اما به دلیل تصمیمات فنی سرمربی تیم ملی فرانسه، به فهرست نهایی این تیم دعوت نشد.

در حالی که بسیاری انتظار داشتند کاماوینگا در جمع بازیکنان اعزامی فرانسه به جام جهانی قرار بگیرد، در نهایت نام او در فهرست نهایی دیده نشد و این بازیکن از فرصت تعطیلات خود برای ادامه تحصیل و افزایش دانش مدیریتی در حوزه ورزش استفاده کرد.

 

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