خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین جام جهانی بدون ایتالیا؛ قاب پایانی رونالدو، مسی و مودریچ در جام

آخرین جام جهانی بدون ایتالیا؛ قاب پایانی رونالدو، مسی و مودریچ در جام
کد خبر : 1795129
لینک کوتاه کپی شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان آخرین دوره‌ای که ایتالیا در آن حضور ندارد، به شمار می‌رود و این موضوع با غیبت ستاره‌هایی چون رونالدو، مسی و مودریچ همراه است.

به گزارش ایلنا، در حالی که جهان فوتبال خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، این دوره به عنوان آخرین جام جهانی بدون حضور تیم ملی ایتالیا شناخته می‌شود. این غیبت نه تنها برای هواداران ایتالیا بلکه برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان ناامیدکننده است.

علاوه بر این، این دوره همچنین به عنوان آخرین حضور سه تن از بزرگترین ستاره‌های فوتبال یعنی کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و لوکا مودریچ در جام جهانی به شمار می‌رود. این بازیکنان با دستاوردهای شگرف خود در تاریخ فوتبال، همواره در یادها باقی خواهند ماند و غیبت آن‌ها در این رویداد بزرگ حس خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی برای نسل جدید بازیکنان خواهد بود، اما یاد و خاطره این ستاره‌ها در ذهن هواداران فوتبال باقی خواهد ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی