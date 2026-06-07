آخرین جام جهانی بدون ایتالیا؛ قاب پایانی رونالدو، مسی و مودریچ در جام

به گزارش ایلنا، در حالی که جهان فوتبال خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، این دوره به عنوان آخرین جام جهانی بدون حضور تیم ملی ایتالیا شناخته می‌شود. این غیبت نه تنها برای هواداران ایتالیا بلکه برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان ناامیدکننده است.

علاوه بر این، این دوره همچنین به عنوان آخرین حضور سه تن از بزرگترین ستاره‌های فوتبال یعنی کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و لوکا مودریچ در جام جهانی به شمار می‌رود. این بازیکنان با دستاوردهای شگرف خود در تاریخ فوتبال، همواره در یادها باقی خواهند ماند و غیبت آن‌ها در این رویداد بزرگ حس خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی برای نسل جدید بازیکنان خواهد بود، اما یاد و خاطره این ستاره‌ها در ذهن هواداران فوتبال باقی خواهد ماند.

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