برتری آلمان مقابل آمریکا با گلزنی هاورتز و سانه

به گزارش ایلنا، در آستانه آغاز جام جهانی 2026، تیم ملی فوتبال آمریکا در یک دیدار دوستانه به مصاف آلمان، یکی از بزرگترین مدعیان قهرمانی، رفت. .

فوتبال دوستانه بین آمریکا و آلمان در حالی برگزار شد که هر دو تیم به دنبال آماده‌سازی خود برای جام جهانی 2026 هستند. تیم ملی آمریکا به رهبری مائوریسیو پوچتینو، در تلاش است تا با یک نمایش قوی، خود را برای رقابت‌های آینده آماده کند. از سوی دیگر، آلمان تحت هدایت یولیان ناگلزمن، به دنبال ارائه یک نمایش قدرتمند در اولین تست جدی خود در قاره آمریکا است.

در این مسابقه، آلمان موفق شد با گلزنی کای هاورتز و لروی سانه در مقابل تک گل آمریکا که آنتونی رابینسون به ثمر رساند به برتری 2-1 دست یافته و پیروز این جدال تدارکاتی لقب گیرد. ترکیب ابتدایی تیم‌ها به شرح زیر بود:

ترکیب آمریکا: متیو، فریمن، رابینسون، ریم، رابینسون، تیلمان، آدامز، دست، پولیسیچ، مک‌کنی، بالوگن

ترکیب آلمان: باومن، براون، شلوتربک، تاه، کیمیش، پاولویچ، نمچا، ویرتز، سانه، موسیالا، هاورتز

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