تغییر جالب آنجلوتی برای دیدار مقابل مصر

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل برای دیدار دوستانه با مصر در آخرین تست قبل از جام جهانی، تغییراتی را در ترکیب خود اعمال کرده است. ایبانز به جای لئو پریرا در خط دفاعی به میدان خواهد رفت و به عنوان یکی از تغییرات کارلو آنچلوتی در این بازی شناخته می‌شود. ایگور تیگو و لوکاس پاکتا نیز به عنوان بازیکنان اصلی در این دیدار در کلیولند به میدان خواهند رفت.

کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در مورد تغییرات در ترکیب تیم صحبت کرده و اعلام کرده است که هنوز تیم اصلی برای جام جهانی مشخص نشده است. او همچنین به تفاوت‌های ویژگی‌های ماتیوس کونا و ایگور تیگو اشاره کرده است. نیمار، که به دلیل آسیب‌دیدگی در ناحیه ساق پا در حال بهبودی است، حتی با تیم به این بازی سفر نکرده و قرار است روز دوشنبه آزمایش جدیدی انجام دهد. حضور ایبانز به عنوان بازیکن اصلی در این بازی برای تیم تعجب‌آور بود و این خبر در حین جلسه پیش از بازی اعلام شد.

ترکیب برزیل برای این دیدار شامل آلیسون، وسلی، ایبانز، مارکینیوش و داگلاس سانتوس در خط دفاعی و کاسمیرو، برونو گیمارایس، لوکاس پاکتا و رافینیا در خط میانی و ایگور تیگو و وینی جونیور در خط حمله خواهد بود.

این ترکیب نسبت به تیمی که در دیدار دوستانه با پاناما در روز یکشنبه به میدان رفت، چهار تغییر دارد: مارکینیوش به جای برمر، داگلاس سانتوس به جای الکس ساندرو، و پاکتا و ایگور تیگو به جای لوئیز هنریکه و ماتیوس کونا در خط حمله قرار گرفته‌اند. گابریل ماگالهاس نیز به دلیل خستگی پس از فینال لیگ قهرمانان، از این بازی کنار گذاشته شده است تا برای بازی افتتاحیه جام جهانی در تاریخ ۱۷ برابر مراکش در نیوجرسی آماده باشد.

آنچلوتی همچنین تأیید کرد که وِورتون در نیمه دوم این دیدار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. او توضیح داد که برزیل در دفاع با سیستم ۴-۴-۲ بازی می‌کند و این موضوع از نظر او اهمیت بیشتری دارد. در حمله، تیم ملی برزیل با سیستم ۳-۲-۵ به میدان می‌رود.

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