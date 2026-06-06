اسپانیا در مدرسه بیلور، مرکز تمرینی خود در چاتانوگا/ با فاصله 10 ای تا هتل!
تیم ملی فوتبال اسپانیا به ایالات متحده آمریکا منتقل شده و اولین تمرین خود را در مدرسه بیلور واقع در چاتانوگا، تنسی، برگزار کرد. این مکان به عنوان مرکز تمرینی اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی 2026 انتخاب شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا روز شنبه در مدرسه بیلور واقع در چاتانوگا، تنسی، اولین تمرین خود را انجام داد. این مدرسه به عنوان مرکز تمرینی اسپانیا در طول مرحله گروهی جام جهانی 2026 انتخاب شده است، جایی که این تیم با تیمهای ملی کاپورد، عربستان سعودی و اروگوئه رقابت خواهد کرد. محل اقامت این تیم نیز تنها 10 دقیقه با زمین تمرینی آنها فاصله دارد.
مدرسه بیلور در محیطی زیبا و طبیعی با جنگلها و دریاچههای متعدد واقع شده و دارای سابقهای غنی در ورزش است. این مرکز به تیم ملی اسپانیا امکاناتی با کیفیت بالا ارائه میدهد که شامل دو زمین فوتبال با چمن طبیعی، رختکن، استخر، سالن ورزشی، اتاقهای کار و یک فضای چندمنظوره با یک صفحه نمایش بزرگ است.
علاوه بر این، مدرسه بیلور دارای یک مرکز رسانهای است که به خبرنگاران کمک میکند تا اخبار تیم ملی اسپانیا را پوشش دهند.