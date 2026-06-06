دیدار تدارکاتی مصر پیش از تقابل با ایران برابر برزیل

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در چارچوب دیدارهای دوستانه خود برای سال 2026، امشب به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت. این بازی در استادیوم کلیولند براونز برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که هواداران زیادی برای تماشای این دیدار حضور داشته باشند.

این دیدار بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی برزیل برای مسابقات آینده است و می‌تواند فرصتی مناسب برای ارزیابی عملکرد بازیکنان و تاکتیک‌های جدید باشد.

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