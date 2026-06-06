پیروزی ۲-۱ پرتغال بر شیلی در نخستین دیدار دوستانه/ توپ پر رفقای رونالدو

به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز در این دیدار با ترکیبی بسیار رقابتی و حضور ستاره‌هایی چون کریستیانو رونالدو و برناردو سیلوا به میدان رفت. با این حال، در نیمه اول نتوانستند به گل برسند و در این مدت، تیم شیلی به خوبی دفاع کرد. در این نیمه، لئائو و کریستیانو رونالدو به عنوان دو خطر اصلی در خط حمله پرتغال ظاهر شدند. لئائو با یک شوت به تیرک دروازه برخورد کرد و رونالدو نیز یک گل را به دلیل آفساید از دست داد.

در دقایق پایانی نیمه اول، یک درگیری غیرضروری بین ژائو کاسلو و بازیکن شیلی، رومان، منجر به اخراج هر دو بازیکن شد و از آن پس هر دو تیم با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دادند.

در نیمه دوم، روبرتو مارتینز تغییرات زیادی در ترکیب تیم انجام داد و بازیکنانی چون رونالدو و برناردو را به نیمکت فرستاد و به جای آن‌ها بازیکنانی چون روبن نِوس و پدرو نتو را به میدان فرستاد. گدس در دقیقه ۵۹ با یک پاس خوب از نِوس گل اول را به ثمر رساند و برونو فرناندس نیز با یک شوت قدرتمند از خارج از محوطه در دقیقه ۷۶ گل دوم را زد. در دقایق پایانی، سِپدا گل سوم شیلی را به ثمر رساند و نتیجه نهایی ۲-۱ شد.

پرتغال در دومین و آخرین دیدار دوستانه خود قبل از سفر به محل تمرین در ریویرا مایا، در تاریخ ۱۰ ژوئن به مصاف نیجریه خواهد رفت. این تیم در گروه K جام جهانی با تیم‌های کنگو (۱۷ ژوئن)، ازبکستان (۲۳ ژوئن) و کلمبیا (۲۸ ژوئن) هم‌گروه است.

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