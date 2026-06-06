ترکیب آمریکا-آلمان | آخرین محک ناگلزمان
تیم ملی آلمان در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از آغاز جام جهانی، در ورزشگاه سولجر فیلد شهر شیکاگو به مصاف آمریکا، یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، هر دو تیم هفته گذشته در دیدارهای تدارکاتی خود به پیروزی رسیدند. شاگردان یولیان ناگلزمان موفق شدند فنلاند را شکست دهند و تیم تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو نیز از سد سنگال گذشت.
با این حال، آلمان روز گذشته ضربه بزرگی دریافت کرد. لنارت کارل به دلیل مصدومیت شدید در تمرینات، جام جهانی را از دست داد. آسان اودرائوگو بهعنوان جانشین او به اردو دعوت شده، اما هنوز برای حضور در بازی امشب آماده نیست.
همچنین مانوئل نویر همچنان دوران نقاهت خود را سپری میکند. دروازهبان باتجربه آلمان از مصدومیتی رنج میبرد که در آخرین بازی بایرن مونیخ در بوندسلیگا برایش به وجود آمد.
در سوی مقابل، آمریکا تنها یک غایب در فهرست جام جهانی خود دارد؛ کریس ریچاردز، همتیمی سابق نویر. تیم پوچتینو با حضور ستارههایی مانند کریستین پولیشیچ و چندین بازیکن فعلی و سابق بوندسلیگا، امیدوار است با روحیهای بالا وارد جام جهانی شود. این مسابقه آخرین محک جدی هر دو تیم پیش از شروع جام جهانی خواهد بود.
ترکیب اصلی آمریکا
مت فریز، تایلر فریمن، مارک مککنزی، تیم ریم، سرجینیو دست، وستون مککنی، تایلر آدامز، آنتونی رابینسون،، مالک تیلمن، کریستین پولیشیچ، فالارین بالوگون
ترکیب اصلی آلمان
اولیور باومان، یوشوا کیمیش، جاناتان تاه، نیکو اشلوتربک، نیتن براون، فلیکس انمچا، الکساندار پاولوویچ، لروی سانه، جمال موسیالا، فلورین ویرتز، کای هاورتز