به گزارش ایلنا، تیم ملی ایتالیا با ترکیبی جوان و امیدوار به آینده، تحت هدایت سیلویو بالدیینی، در نخستین بازی خود موفق به کسب پیروزی شد. این پیروزی در برابر لوکزامبورگ، نشان‌دهنده شور و شخصیت بازیکنان جوانی بود که بالدیینی به آنها اعتماد کرده است. حالا، این تیم آماده می‌شود تا در یک دیدار دوستانه به مصاف یونان برود که قرار است روز یکشنبه ۷ ژوئن ساعت ۲۱:۰۰ برگزار شود. این بازی به عنوان یک آزمون جدی‌تر برای ارزیابی پیشرفت تیم در نظر گرفته شده است.

بالدیینی در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای اسپورت، درباره انتظاراتش از بازی با یونان صحبت کرد و تأکید کرد که نمی‌خواهد تیمش تغییر رویکرد دهد. او گفت: "می‌خواهم همان عملکرد خوب را که در بازی با لوکزامبورگ دیدیم، در برابر یونان نیز ببینم، هرچند که حریف سخت‌تری خواهیم داشت. می‌خواهم بچه‌ها آرام باشند و نشان دهند که آزادی آنها به معنای عدم حضور در بازی نیست، بلکه باید از آن برای به نمایش گذاشتن تمام توانایی‌هایشان استفاده کنند."

در این برنامه، بالدیینی همچنین به یادآوری خاطراتی از همکاری‌اش با پانتاله‌و کُروینو پرداخت که در استودیوی اسکای در جشنواره پارما حضور داشت. او به آغاز کارشان در فوتبال اشاره کرد و به خاطرات شیرینی از زمان‌هایی که در تلاش برای رسیدن به بالاترین سطوح فوتبال ایتالیا بودند، پرداخت. بالدیینی گفت: "زمانی که او با کازارانو کار می‌کرد، من در سن‌سیرو مربیگری می‌کردم و در تورنمنت ویا رِجیو با هم ملاقات کردیم."

کروینو در پاسخ به بالدیینی با لبخند گفت: "تو یک دروغ گفتی. من یک بار سعی کردم تو را به پارما بیاورم، اما تو نه گفتی." بالدیینی با خنده پاسخ داد: "حق با توست، معذرت می‌خواهم. درست است، بعد از زِمان."

بالدیینی همچنین پیامی عمیق‌تر درباره مسیر خود و کروینو در فوتبال بیان کرد و به ارزش‌هایی چون فداکاری، جاه‌طلبی و عزم اشاره کرد که او سعی دارد به بازیکنان جوان تیم ملی منتقل کند. او گفت: "اگرچه ممکن است از نظر مالی یا شانس در موقعیت خوبی نباشیم، اما با داشتن رویاها می‌توان به موفقیت رسید."

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