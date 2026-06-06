نگاهی به ۲۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶/ برزیل در صدر، خبری از ایران نیست!

به گزارش ایلنا، رایان، بازیکن باشگاه بورنموث انگلستان، و اندریک، که به‌صورت قرضی از رئال مادرید به لیون فرانسه رفته بود و پس از این مسابقات به باشگاه اسپانیایی بازمی‌گردد، در این رده‌بندی به ترتیب در جایگاه ۱۹ و ۲۰ قرار گرفته‌اند. این رده‌بندی بر اساس سن هر بازیکن تا ۱۱ ژوئن، زمان آغاز مسابقات، منتشر شده است.

علاوه بر برزیل، سه تیم دیگر نیز دو بازیکن در این لیست دارند: سنگال، بوسنی و هرزگوین، و اسپانیا. جوان‌ترین بازیکن این رده‌بندی، گیلبرتو مورا از مکزیک است که در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ به دنیا آمده و با ۱۷ سال و ۲۴۰ روز در صدر این لیست قرار دارد. او سال گذشته رکورد جوان‌ترین قهرمان حرفه‌ای را با تیم ملی مکزیک در جام طلایی شکست و از پله و لامین یامال پیشی گرفت.

رایان و اندریک به عنوان بخشی از آینده تیم ملی برزیل شناخته می‌شوند. رایان که در باشگاه واسو به میدان آمده، اکنون در بورنموث بازی می‌کند و در آخرین تاریخ فیفا قبل از اعلام فهرست نهایی، برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد. او در آن زمان دو گل و یک پاس گل در هفت بازی به ثبت رسانده بود و هدف از دعوتش، دیده شدن توسط آنچلوتی بود.

اندریک نیز با تجربه بیشتری در تیم ملی، برای اولین بار در نوامبر ۲۰۲۳ در بازی مقابل کلمبیا به میدان رفت و در جام آمریکا ۲۰۲۴ در شش بازی، با دقایق کم، حضور داشت و در مجموع سه گل و یک پاس گل به ثبت رسانده است. اکنون این دو بازیکن در تلاشند تا در رده‌بندی جوان‌ترین بازیکنانی که در جام جهانی گلزنی کرده‌اند، قرار بگیرند.

جوان‌ترین بازیکنان جام جهانی ۲۰۲۶

۱. گیلبرتو مورا – مکزیک (۱۷ سال و ۲۴۰ روز)

۲. هوگو سوچورک – جمهوری چک (۱۸ سال و ۴ روز)

۳. لنارت کارل – آلمان (۱۸ سال و ۱۰۹ روز)

۴. ابراهیم امبایه – سنگال (۱۸ سال و ۱۳۸ روز)

۵. حمزه عبدالکریم – مصر (۱۸ سال و ۱۶۱ روز)

۶. بارا ساپوکو نیایی – سنگال (۱۸ سال و ۱۶۲ روز)

۷. ملادن جورکاس – بوسنی و هرزگوین (۱۸ سال و ۲۴۷ روز)

۸. ایوب بوعادی – مراکش (۱۸ سال و ۲۵۲ روز)

۹. کریم الایجبگویچ – بوسنی و هرزگوین (۱۸ سال و ۲۶۳ روز)

۱۰. رایان الومی – تونس (۱۸ سال و ۲۶۷ روز)

۱۱. لوکاس هرینگتون – استرالیا (۱۸ سال و ۲۷۹ روز)

۱۲. بهروزجان کریموف – ازبکستان (۱۸ سال و ۳۰۸ روز)

۱۳. لامین یامال – اسپانیا (۱۸ سال و ۳۳۳ روز)

۱۴. کندری پایز – اکوادور (۱۹ سال و ۳۸ روز)

۱۵. تایلر فلچر – اسکاتلند (۱۹ سال و ۸۴ روز)

۱۶. لوکا وسکوویچ – کرواسی (۱۹ سال و ۱۰۷ روز)

۱۷. پاو کوبارسی – اسپانیا (۱۹ سال و ۱۴۰ روز)

۱۸. یان دیوماند – ساحل عاج (۱۹ سال و ۲۰۹ روز)

۱۹. رایان – برزیل (۱۹ سال و ۳۱۲ روز)

۲۰. اندریک – برزیل (۱۹ سال و ۳۲۵ روز)

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