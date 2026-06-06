خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صحبت‌های جنجالی عزیز ایلدیریم نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ترکیه

صحبت‌های جنجالی عزیز ایلدیریم نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ترکیه
کد خبر : 1795050
لینک کوتاه کپی شد.

عزیز ایلدیریم نامزد ریاست باشگاه فوتبال فنرباغچه، در سخنانی احساسی به هواداران این تیم اشاره کرد و از خاطرات شیرین و تلخی که با هم تجربه کرده‌اند، صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، عزیز ایلدیریم در جمع هواداران فنرباغچه گفت: "شما را با عشق و احترام سلام می‌کنم. نمی‌خواهم با یک سخنرانی طولانی شما را خسته کنم. من دلتنگی می‌کنم برای خواندن شادمانی‌های قهرمانی در این استادیوم. من اینجا با شما خواهم خواند. ما با هم سال‌هاست که آشنا هستیم و زیر سایه این درخت بزرگ که به 120 سالگی رسیده، عمر خود را گذرانده‌ایم. در میان ما، هواداران فنرباغچه‌ای هستند که می‌توانم به آنها بگویم برادرانم و همچنین جوانانی که می‌توانم به آنها بگویم فرزندانم و البته چند برادر و خواهر بزرگتر نیز وجود دارند."

او ادامه داد: "خودم را معرفی کردن ناعادلانه است. ما یکدیگر را می‌شناسیم و دوست داریم. ما بسیاری از شادی‌ها و خوشحالی‌ها را با هم تجربه کرده‌ایم و همچنین بسیاری از غم‌ها را نیز. همه چیز فراموش می‌شود، اما اینکه در روزهای سخت چه کسی در کنار شما بود، هرگز فراموش نمی‌شود. وقتی که یک شبکه خیانتکار که به کشور نفوذ کرده بود، برای تصاحب فنرباغچه به ما دروغ می‌گفت و ضربه می‌زد، شما در کنار من بودید، هواداران فنرباغچه. همه خواب بودند، اما شما بیدار بودید. وقتی همه در خواب بودند، شما به پا خواستید. شما اولین کسانی بودید که در برابر آن شبکه خیانتکار ایستادید. شما در برابر کسانی که به وطن و ملت خیانت کردند، با قدرت ایستادید. این شرف ابتدا و همیشه متعلق به شماست."

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی