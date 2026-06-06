صحبتهای جنجالی عزیز ایلدیریم نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ترکیه
عزیز ایلدیریم نامزد ریاست باشگاه فوتبال فنرباغچه، در سخنانی احساسی به هواداران این تیم اشاره کرد و از خاطرات شیرین و تلخی که با هم تجربه کردهاند، صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، عزیز ایلدیریم در جمع هواداران فنرباغچه گفت: "شما را با عشق و احترام سلام میکنم. نمیخواهم با یک سخنرانی طولانی شما را خسته کنم. من دلتنگی میکنم برای خواندن شادمانیهای قهرمانی در این استادیوم. من اینجا با شما خواهم خواند. ما با هم سالهاست که آشنا هستیم و زیر سایه این درخت بزرگ که به 120 سالگی رسیده، عمر خود را گذراندهایم. در میان ما، هواداران فنرباغچهای هستند که میتوانم به آنها بگویم برادرانم و همچنین جوانانی که میتوانم به آنها بگویم فرزندانم و البته چند برادر و خواهر بزرگتر نیز وجود دارند."
او ادامه داد: "خودم را معرفی کردن ناعادلانه است. ما یکدیگر را میشناسیم و دوست داریم. ما بسیاری از شادیها و خوشحالیها را با هم تجربه کردهایم و همچنین بسیاری از غمها را نیز. همه چیز فراموش میشود، اما اینکه در روزهای سخت چه کسی در کنار شما بود، هرگز فراموش نمیشود. وقتی که یک شبکه خیانتکار که به کشور نفوذ کرده بود، برای تصاحب فنرباغچه به ما دروغ میگفت و ضربه میزد، شما در کنار من بودید، هواداران فنرباغچه. همه خواب بودند، اما شما بیدار بودید. وقتی همه در خواب بودند، شما به پا خواستید. شما اولین کسانی بودید که در برابر آن شبکه خیانتکار ایستادید. شما در برابر کسانی که به وطن و ملت خیانت کردند، با قدرت ایستادید. این شرف ابتدا و همیشه متعلق به شماست."