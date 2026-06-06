به گزارش ایلنا، در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶، تیم‌های ملی فوتبال بولیوی و اسکاتلند در ورزشگاه «اسپورتس ایلاستریتد» به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار دوستانه به عنوان بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است.

دو تیم با هدف تقویت ترکیب و هماهنگی بازیکنان خود، به این بازی دوستانه اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. انتظار می‌رود که این مسابقه فرصتی مناسب برای آزمایش تاکتیک‌ها و استراتژی‌های جدید باشد.

اسکاتلند در جام جهانی به مصاف هایئیتی، مراکش و برزیل خواهد رفت.

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