پایان پرونده مالی یوونتوس: پایان دادگاه رم با رای جنجالی

به گزارش ایلنا، تحقیقات قضایی درباره وضعیت مالی باشگاه یوونتوس به تاریخ 30 ژوئن 2022 به پایان رسید و قاضی دادگاه روم تصمیم به مختومه کردن این پرونده گرفت. این موضوع به عنوان یکی از بخش‌های تحقیقات "پریسما" شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر باشگاه یوونتوس را درگیر مسائل قضایی و ورزشی کرده بود. این تصمیم پس از درخواست مختومه کردن پرونده از سوی دادستانی روم در اکتبر 2025 اتخاذ شد و به پایان یک روند قانونی که شامل برخی از مدیران سابق و نمایندگان شرکت بود، اما باشگاه یوونتوس را به عنوان متهم در نظر نمی‌گرفت، انجامید.

باشگاه یوونتوس با صدور یک بیانیه رسمی اعلام کرد: "باشگاه فوتبال یوونتوس S.p.A. اعلام می‌کند که از تصمیم قاضی دادگاه روم مبنی بر مختومه کردن پرونده‌ای که از تحقیقات مربوط به وضعیت مالی به تاریخ 30 ژوئن 2022 ناشی شده، مطلع شده است." این پرونده به عنوان یک توسعه از تحقیقات "پریسما" شناخته می‌شود که در سال 2021 توسط دادستانی تورین آغاز شد و سپس به دلیل صلاحیت به روم منتقل شد. تحقیقات اصلی منجر به توافق‌نامه‌ای در دادگاه روم برای آندره آ آنگلی، معاون رئیس سابق پاول ندود و مدیر سابق فابیو پاراتیچی شد.

در زمینه ورزشی، در سال 2023، یوونتوس با کاهش 10 امتیاز در جدول رده‌بندی و محرومیت از مسابقات اروپایی به مدت یک فصل از سوی یوفا مواجه شد. این فصل برای یوونتوس بسیار دشوار بود و با صدور احکام مختلف، نتایج تیم تحت هدایت الگری را تحت تأثیر قرار داد.

وجود این خط تحقیقاتی خاص در تاریخ 6 دسامبر 2023 مشخص شد، زمانی که یوونتوس به بازار اطلاع داد که درخواست جمع‌آوری مدارک مربوط به وضعیت مالی بسته شده در تاریخ 30 ژوئن 2022 را دریافت کرده است. این پرونده نیز در ابتدا توسط دادستانی تورین پیگیری می‌شد و سپس به همراه سایر اسناد تحقیقات "پریسما" به روم منتقل شد. با این حال، از همان ابتدا، باشگاه یوونتوس در میان متهمان قرار نداشت و توجه محققان به برخی از نمایندگان شرکت و موضوعات مشابهی که در تحقیقات اصلی بررسی شده بود، معطوف شده بود. دادستانی روم در تاریخ 9 اکتبر 2025 درخواست مختومه کردن پرونده را ارائه داد و این موضوع بعدها در گزارش نیم‌ساله یوونتوس به تاریخ 31 دسامبر همان سال ذکر شد. با تصمیم قاضی، اکنون پرونده به طور نهایی مختومه شده و یکی از آخرین جبهه‌های باز مرتبط با تحقیقات "پریسما" به پایان می‌رسد.

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