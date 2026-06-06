شوک ساحل عاج به خروسها در آستانه جام جهانی
دشان شکست را زنگ خطری بهموقع دانست
سرمربی تیم ملی فرانسه، معتقد است شکست غیرمنتظره تیمش مقابل ساحل عاج در آخرین دیدار تدارکاتی، تذکر و زنگ خطری بهموقع برای بازیکنانش پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.
به گزارش ایلنا، دیدیه دشان معتقد است شکست فرانسه مقابل ساحل عاج به عنوان یک یادآوری عمل خواهد کرد که آنها قبل از ورود به جام جهانی، تصور نکنند بهتر از آن چیزی هستند که در واقعیت نشان میدهند. فرانسه که تدارکات جام جهانی خود را روز دوشنبه برابر ایرلند شمالی به پایان میرساند، با وجود اینکه با گل رایان شرکی پیش افتاده بود، با نتیجه ۲-۱ مغلوب ساحل عاج شد.
گوئلا دوئه، برادر دزیره دوئه ستاره پاریسنژرمن و تیم ملی فرانسه، در دقیقه هشتم نیمه دوم پس از دریافت پاس نیکلاس پپه، بازی را برای ساحل عاج به تساوی کشاند. پیروزی ساحل عاج نیز شش دقیقه مانده به پایان بازی توسط آماد دیالو قطعی شد؛ کسی که ارسال دعوتکننده دوئه به داخل محوطه جریمه را به شکلی تماشایی از میان مایک مانیان عبور داد و به گوشه پایین سمت چپ دروازه فرستاد.
این شکست، اولین باخت فرانسه در یک بازی دوستانه در ماههای مه و ژوئن قبل از یک تورنمنت بزرگ، از زمان باخت ۱-۰ مقابل چین پیش از جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی بود. دشان اعتراف کرد که تیمش پس از یک نیمه اول قوی، کنترل مسابقه را از دست داد و هشدار داد که فرانسه در جام جهانی با حریفانی با کیفیت برتر و قویتر روبرو خواهد شد.
دشان گفت: "یک شکست هرگز خوشایند نیست، حتی اگر در نیمه اول کارهای خوبی انجام داده باشیم. در نیمه دوم تغییرات زیادی ایجاد کردیم، اما این بهانه نیست. بعد از استراحت بین دو نیمه چندان خوب نبودیم و آنها سرعت زیادی به بازی دادند. در ۱۶ ژوئن با تیمی از همین نوع روبرو خواهیم شد."
چندین بازیکن PSG از جمله عثمان دمبله و دوئه، به دلیل حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا در آخر هفته گذشته استراحت کردند، اگرچه بردلی بارکولا و وارن زئیر-امری در اواخر بازی وارد زمین شدند. دشان گفت این نتیجه در صورتی میتواند مفید باشد که مانع از از خود راضی شدن بازیکنانش قبل از تورنمنت و تکیه بیش از حد به ستارههای قهرمان تازه تاجگذاریکرده اروپا شود.
دشان افزود: "این یک یادآوری است، اگر به آن نیاز داشته باشیم، تا فکر نکنیم بهتر از آنچه هستیم، هستیم." فرانسه با وجود داشتن ۱۵ شوت، بازی را با مجموع گلهای مورد انتظار (xG) تنها ۰.۸۸ به پایان رساند، در حالی که ساحل عاج از ۷ تلاش خود که ۳ شوت آن در چارچوب بود، آمار ۱.۳۱ را ثبت کرد. لسکبلوز قبل از اینکه رقابتهای خود را در گروه I در ۱۶ ژوئن در ورزشگاه متلایف مقابل سنگال آغاز کند، هنوز باید شکست مقابل ایرلند شمالی را جبران کند.
واکنش متفاوت بازیکنان به باخت غیرمنتظره
با این حال، اورلین چوآمنی گفت که این نتیجه باید در بستر مسابقات تدارکاتی دیده شود، نه به عنوان یک نشانه هشدار دهنده؛ چرا که فرانسه قصد دارد سومین جام جهانی خود را فتح کند. چوآمنی گفت: "باختن مایه تاسف است، اما ما در مرحله آمادهسازی هستیم و مطمئن میمانیم. هیچ نتیجهگیری خاصی از این بازی وجود ندارد، حتی اگر آن را میبردیم. ما آماده خواهیم بود." لوکاس هرناندز نیز اهمیت این شکست را ناچیز دانست و اضافه کرد: "ما همیشه میخواهیم برنده شویم، اما در مرحله آمادهسازی هستیم و تعویضهای زیادی انجام شد."
اما شرکی که در تلاش خود برای کسب جایگاه فیکس در جام جهانی تاثیرگذار نشان داد، با نظرات دشان همعقیده بود. شرکی گفت: "این یک هشدار کوچک است و میتوانم به شما بگویم که ما با این تفکر که مدعی اصلی هستیم به جام جهانی نمیرویم، بلکه میرویم تا همه را در هم بکوبیم." فرانسه در دیگر بازیهای گروهی خود به مصاف عراق (که روز پنجشنبه در یک بازی دوستانه با اسپانیا مساوی کرد) و نروژ نیز خواهد رفت.