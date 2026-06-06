توقف شاگردان مارش در آخرین بازی تدارکاتی
کانادا برد را با تساوی مقابل ایرلند عوض کرد
تیم ملی فوتبال کانادا در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از آغاز جام جهانی، با وجود خلق موقعیتهای فراوان مقابل جمهوری ایرلند تن به تساوی یک بر یک داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کانادا در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی، با نتیجه تساوی ۱-۱ توسط جمهوری ایرلند متوقف شد. گل به خودی جیک اوبرین برتری نیمه اول را به کاناداییها هدیه داده بود، اما چیدوزی اوغبنه با استفاده از توپ برگشتی پنالتی مهار شده تروی پاروت، بازی را به تساوی کشاند.
کانادا بازی را درخشان آغاز کرد و شوت زودهنگام تاجون بوکانان مهار شد تا آنها مالکیت توپ را در اختیار بگیرند. فشار اولیه آنها سرانجام در دقیقه ۲۳ نتیجه داد؛ جایی که جیک اوبرین به اشتباه کرنر ارسالی استیون اوستاکیو را در یک محوطه جریمه شلوغ وارد دروازه خودی کرد.
کانادا با وجود داشتن چندین موقعیت نصفهونیمه در دو نیمه مسابقه نتوانست از این برتری استفاده کند؛ تا اینکه کایل لارین با یک خطا روی جیمی مکگراث در داخل محوطه جریمه، یک پنالتی به حریف داد. ماکسیم کرپو ضربه پنالتی پاروت را با یک مهار بزرگ بازگرداند، اما این اوغبنه بود که سریعترین واکنش را نشان داد تا به توپ برگشتی برسد و آن را به تور دروازه بچسباند.
میزبان به تلاش خود برای کسب گل پیروزی ادامه داد اما نتوانست راهی برای عبور از مارک تراورز پیدا کند تا در نهایت با یک نتیجه ناامیدکننده، به استقبال اولین بازی خود در جام جهانی مقابل بوسنی و هرزگوین در تاریخ ۱۲ ژوئن برود.
تیم ملی هائیتی نیز در آخرین بازی خود قبل از شروع این تورنمنت ناامید شد؛ چرا که با دریافت دو گل در اواخر مسابقه، با نتیجه ۲-۱ مغلوب پرو شد. ویلسون ایسیدور گل اول را خیلی زود برای هائیتی به ثمر رسانده بود، اما رنتزو گارسس و کایرو ولز به ترتیب در دقایق ۸۱ و ۸۴ گلزنی کردند تا شکست آنها را رقم بزنند.
آیا هدر دادن موقعیتها دامنگیر کانادا در جام جهانی خواهد شد؟
نه کانادا و نه هائیتی دوست نداشتند بدون برد راهی جام جهانی شوند، اما شاگردان جسی مارش به طور ویژهای احساس خواهند کرد که میتوانستند به دستاورد بیشتری در مقابل ایرلند برسند.
میزبان در این مسابقه ۲۰ موقعیت گلزنی ایجاد کرد و ۱۲ شوت از درون محوطه جریمه شلیک شد، اما تنها ۲ ضربه داخل چارچوب بود و آمار گلهای مورد انتظار (xG) آنها تنها ۱.۱ ثبت شد. در مقابل، ایرلند تنها ۵ موقعیت داشت که ۳ شوت آن در چارچوب بود، هرچند آمار ۱.۵۶ گل مورد انتظار آنها تا حد زیادی به دلیل ضربه پنالتی افزایش یافته بود.
لیام میلر با ۵ شوت پیشتاز حملات کانادا بود، در حالی که اسماعیلو کونه، لارین و جاناتان دیوید هر کدام ۳ شوت بدون ارتقای نتیجه داشتند تا تنها گل آنها روی اشتباه بداقبالانه اوبرین به ثمر برسد. با این حال، کانادا در ۶ بازی اخیر خود در مقابل رقبای اروپایی شکستناپذیر باقی مانده است (۳ برد و ۳ تساوی)، یعنی از زمان شکست ۴-۰ مقابل هلند در ژوئن ۲۰۲۴، که این موضوع نوید خوبی برای اولین بازی آنها در هفته آینده میدهد.