مسی مقابل هندوراس بازی میکند؟
آخرین وضعیت فوق ستاره آلبیسلسته از زبان اسکالونی
سرمربی تیم ملی آرژانتین، در آستانه دیدار دوستانه مقابل هندوراس، آخرین وضعیت مصدومیت لیونل مسی و سایر بازیکنانش را تشریح و دروازهبان اصلی خود را برای این مسابقه معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، آرژانتین به آمادهسازی خود برای جام جهانی ادامه میدهد و لیونل اسکالونی، سرمربی تیم، پیش از دیدار دوستانه مقابل هندوراس با رسانهها گفتگو کرد. او در طول کنفرانس مطبوعاتی خود، وضعیت چندین بازیکن مصدوم را تشریح، دروازهبان اصلی خود را معرفی و نظراتش را درباره شرایط فعلی تیم بیان کرد.
بازیکنان مصدوم به خوبی در حال ریکاوری هستند
یکی از بزرگترین نگرانیهای پیرامون تیم، آمادگی بدنی چندین بازیکن است که با مصدومیت دست و پنجه نرم میکنند. اسکالونی به هواداران اطمینان داد که روند بهبودی آنها طبق انتظارات پیش میرود.
سرمربی تیم توضیح داد: "بازیکنانی که به صورت جداگانه تمرین میکنند، در حال بهبود هستند. آنها شرایط خوبی دارند و ما نمیخواهیم در این مسابقات دوستانه ریسک کنیم. باید ببینیم روند پیشرفت آنها چگونه ادامه مییابد."
مسی در حال بهبود است و میتواند چند دقیقه بازی کند
اسکالونی همچنین درباره لیونل مسی صحبت کرد که تمرینات خود را با سایر اعضای تیم آغاز کرده است.
اسکالونی در این زمینه گفت: "لئو وضعیت خوبی دارد و تمریناتش را به صورت جزیی با گروه آغاز کرده است. او دیگر به طور جداگانه کار نمیکند و میتواند در این بازیهای دوستانه چند دقیقهای فرصت بازی به دست آورد. وضعیت او بسیار بهتر شده و این موضوع به ما آرامش خاطر میدهد."
موسو مقابل هندوراس فیکس خواهد بود
زمانی که از اسکالونی در مورد وضعیت دروازهبانان آرژانتین سوال شد، تایید کرد که چه کسی بازی را در ترکیب اصلی آغاز خواهد کرد.
او گفت: "خوان موسو درون دروازه خواهد بود. شاید خرونیمو رولی در مسابقه بعدی بازی کند و خواهیم دید که آیا میتوانیم به سانتیاگو بلتران نیز چند دقیقهای فرصت بازی بدهیم یا خیر."
ادای احترام به ایندیو سولاری
اسکالونی قبل از تمرکز بر مسائل فوتبالی، تسلیت خود را در پی درگذشت ایندیو سولاری ابراز کرد.
او بیان داشت: "به خانواده او تسلیت میگویم. این یک ضایعه بزرگ برای آرژانتین است. تمام تسلیت من برای آنهاست."
حس و حال تیم در آستانه جام جهانی
وقتی فضای فعلی با روزهای منتهی به جام جهانی قطر مقایسه شد، اسکالونی اذعان کرد که احساسات بسیار مشابه هستند.
او گفت: "من دقیقاً به یاد نمیآورم که قبل از قطر چه احساسی داشتیم، اما به یاد دارم که هیجانزده بودیم و اشتیاق زیادی داشتیم تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم. فکر نمیکنم طرز فکر ما اکنون تفاوت چندانی داشته باشد."
لیست نهایی تیم همچنان باز است
اگرچه آرژانتین از قبل یک گروه اصلی و استوار از بازیکنان را در اختیار دارد، اما اسکالونی از تعیین درصد درباره میزان اطمینان خود نسبت به لیست نهایی ۲۶ نفره خودداری کرد.
او توضیح داد: "من نمیتوانم عددی به شما بدهم. ما احساس میکنیم بازیکنان عملکرد خوبی دارند، اما میدانیم که اگر کسی به طور کامل در دسترس نباشد، ممکن است از لیست کنار گذاشته شود. ما آنها را زیر نظر داشتهایم و وقتی مرحله تعیینکننده فرا برسد، تصمیماتی را که باید بگیریم، اتخاذ خواهیم کرد."
او افزود: "اگر کسی مجبور شود از لیست بیرون بماند، بسیار دردناک خواهد بود، اما وقتی زمانش فرا برسد، باید تصمیمگیری کنیم."
گفتگوی جالب اسکالونی با مسی
یکی از لحظات جذاب و لذتبخش این کنفرانس مطبوعاتی زمانی بود که اسکالونی گفتگوی اخیر خود با کاپیتان تیمش را به اشتراک گذاشت.
اسکالونی با خنده گفت: "من برای او پیامی فرستادم و او پاسخ داد که منتظر لیست تیم میماند تا ببیند آیا دعوت شده است یا خیر." او ادامه داد: "من به او گفتم: تو دعوت شدهای! همچنین امیدوار بودم او اعلام کند که قرار است در جام جهانی بازی کند، اما او گفت که منتظر لیست خواهد ماند."
تیم فراتر از افراد قرار دارد
اسکالونی همچنین درباره تصمیمات سختی که در انتخاب نفرات تیم برای جام جهانی وجود دارد، صحبت کرد.
"ما پیش از این در موقعیت کنار گذاشته شدن از جام جهانی بودهایم و معتقدیم بهترین کار این است که بازیکنان هنگام اعلام لیست از آن باخبر شوند. ما از همه کسانی که بخشی از این مسیر بودهاند سپاسگزاریم، اما به تیم فکر میکنیم. اینها تصمیمات سختی هستند، اما تیم در اولویت قرار دارد."
هویتی که تغییر نخواهد کرد
در رابطه با سبک بازی آرژانتین، اسکالونی به وضوح اعلام کرد که تیم به هویت فوتبالی خود وفادار خواهد ماند.
"تیم ما سبک بازی مشخصی دارد و ما به آن خیانت نخواهیم کرد. اگر نیاز باشد با توجه به حریف چیزهای خاصی را تنظیم کنیم، این کار را انجام میدهیم. اما ایده همیشه این است که با هم بازی کنیم، پاسها را به هم متصل کنیم و بازی را تحت کنترل داشته باشیم. اگر به بازی مستقیمتر یا سرعت بیشتری نیاز داشته باشیم، آن را هم انجام خواهیم داد. هدف این است که به تیم ابزارهایی برای سازگاری با هر شرایطی داده شود."
هندوراس، اولین آزمون
در نهایت، اسکالونی در مورد حریف بعدی آرژانتین صحبت کرد و بر احترام خود نسبت به خوزه مولینا، سرمربی هندوراس تاکید نمود.
اسکالونی در پایان گفت: "ابتدا ما روی هندوراس تمرکز کردهایم. آنها توسط خوزه مولینا هدایت میشوند که یک دوست است. این تیمی است که ما میشناسیم و آزمون خوبی خواهد بود تا به آمادهسازی خود برای آنچه در پیش است، ادامه دهیم."