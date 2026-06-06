تزریق تفکرات ایتالیایی به کالبد فوتبال برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، چشم‌اندازی از هویتی که می‌خواهد برزیل تحت رهبری او به دست آورد را ارائه داد. سرمربی ایتالیایی تاکید کرد که دیدگاهش برای سلسائو بر پایه ترکیب نقاط قوت سنتی فوتبال برزیل با اخلاق کاری و پایه‌های تاکتیکی مرتبط با ایتالیا استوار است.

آنچلوتی به دنبال تلفیق دو فرهنگ فوتبالی

تاکتیک‌مدار ایتالیایی که در نیوجرسی، محل برپایی اردوی تمرینی جام جهانی برزیل صحبت می‌کرد، به تشریح فلسفه‌ای پرداخت که امیدوار است این تیم را در طول تورنمنت هدایت کند.

سرمربی برزیل گفت: "سبک برزیلی در ژنتیک است. سبک ایتالیایی در کار و تلاش فراوان است. من تلاش خواهم کرد تا هر دو ویژگی را با هم ترکیب کنم." اظهارات او نشان می‌دهد که برزیل به پذیرش خلاقیت، کیفیت فنی و استعداد هجومی خود ادامه خواهد داد و در عین حال سازماندهی، انضباط و تعادل دفاعی بیشتری را به آن اضافه خواهد کرد.

هیچ مدعی واضحی برای جام جهانی وجود ندارد

آنچلوتی همچنین با تأکید بر اینکه هیچ مدعی برجسته و واحدی برای قهرمانی در این تورنمنت نمی‌بیند، بسیاری را شگفت‌زده کرد.

او گفت: "تا به امروز، من یک مدعی واحد را نمی‌بینم. تیم‌های زیادی وجود دارند که قادر به رقابت برای پیروزی در آن هستند، اما هیچ‌کدام برجسته و متمایز نیستند." به گفته سرمربی برزیل، هر مدعی نقاط ضعفی دارد و قهرمان نهایی تیمی خواهد بود که به بهترین شکل ممکن بتواند در طول مسابقات بر این نقاط ضعف غلبه کند.

ماموریت پایان دادن به خشکسالی ۲۲ ساله

برزیل با هدف کسب ششمین عنوان قهرمانی خود در جام جهانی و پایان دادن به خشکسالی که بیش از دو دهه به طول انجامیده است، وارد این تورنمنت می‌شود.

سلسائو دیدارهای خود را در گروه C در تاریخ ۱۳ ژوئن در نیوجرسی مقابل مراکش آغاز خواهد کرد و سپس در فیلادلفیا به مصاف هائیتی و در میامی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت. تحت رهبری آنچلوتی، برزیل تلاش خواهد کرد تا تعادل کاملی بین استعداد هجومی که این کشور را مشهور کرده و ساختار تاکتیکی که مدت‌ها فوتبال ایتالیا را تعریف کرده است، پیدا کند.

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