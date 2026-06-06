به گزارش ایلنا، برمبنای خبر متنشر شده از تاک‌اسپورت، اشلوت پیشنهاد باشگاه فولام را برای برعهده گرفتن هدایت این تیم در غرب لندن رد کرده است. فولامی‌ها به طور فعال در جستجوی جانشینی برای سیلوا هستند که برای پیوستن به غول پرتغالی، یعنی بنفیکا، باشگاه را ترک می‌کند. اشلوت پس از برکناری‌اش توسط لیورپول، آن هم تنها یک سال پس از سوق دادن آن‌ها به سمت قهرمانی در لیگ برتر، در دسترس قرار گرفت و آندونی ایرائولا به سرعت به عنوان جانشین او در آنفیلد منصوب شد.

گمانه‌زنی‌ها درباره حضور اشلوت در عرصه ملی

با وجود اخراج اخیرش پس از یک فصل بدون جام، گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمربی سابق فاینورد هیچ کینه‌ای نسبت به جدایی ناگهانی‌اش از مرسی‌ساید به دل ندارد.

مارسل فن در کران، خبرنگار فوتبال هلند، در ارزیابی طرز تفکر فعلی این سرمربی و آینده بلندمدت احتمالی او روی نیمکت، به تاک‌اسپورت گفت: "اگر رونالد کومان پس از جام جهانی کناره‌گیری کند... یک صندلی خالی در تیم ملی هلند وجود خواهد داشت. من فکر می‌کنم آرنه اشلوت بسیار بسیار برای این کار آماده است؛ او احتمالاً گزینه ایده‌آلی است. او می‌تواند سبک فوتبال هلندی خود را بازی کند - سبک پاسکاری و هجومی، یا هر چیزی که شما نامش را می‌گذارید. من فکر می‌کنم هلندی‌ها از داشتن او خوشحال خواهند شد."

سرمایه‌گذاری سنگینی که به برکناری ختم شد

جدایی اشلوت از آنفیلد به دوران حضور کاملاً پرفراز و نشیب او پایان داد، جایی که او در ۶۶ بازی از ۱۱۳ مسابقه‌ای که هدایت تیم را بر عهده داشت، به پیروزی رسید. دومین فصل او به شدت ناامیدکننده از آب درآمد؛ چرا که با وجود پشت سر گذاشتن یک پنجره نقل و انتقالات تابستانی بزرگ که در آن باشگاه نزدیک به ۴۵۰ میلیون پوند هزینه کرد، لیورپول در لیگ برتر پنجم شد و در کسب جام ناکام ماند. در حالی که انتقال به آث میلان همچنان یک احتمال باقی مانده است، به نظر می‌رسد حضور در یک نقش بین‌المللی و ملی، اولویت این تاکتیک‌دان باشد.

تلاش فولام برای جذب گزینه‌های جایگزین

با خروج رسمی اشلوت از روند رقابت، فولام باید به سراغ گزینه‌های جایگزین برود تا بازسازی پیش‌فصل آینده خود را هدایت کند. به نظر می‌رسد کیران مک‌کنا، سرمربی ایپسویچ تاون، همچنان به این صندلی خالی علاقه‌مند است، اگرچه به خدمت گرفتن او نیازمند فعال کردن بند فسخ ۸ میلیون پوندی است. در همین حال، توماس فرانک، دیگر گزینه مورد نظر، خود را از جریان رقابت خارج کرده است تا این باشگاه لندنی برای نهایی کردن یک انتصاب پیش از شتاب گرفتن پنجره نقل و انتقالات تابستانی، تحت فشار قرار گیرد.

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