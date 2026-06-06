ستاره جوان آلمان تورنمنت را از دست داد؟

به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان روز جمعه فاش کرد که لنارت کارل، هافبک هجومی تیمش، در حین تمرین دچار مصدومیت شده است و وضعیت این آسیب‌دیدگی "خوب به نظر نمی‌رسد".

مانشافت در شیکاگو، ایلینوی مستقر است و خود را برای تورنمنت تابستان امسال آماده می‌کند. آن‌ها پیش از شروع رقابت‌ها در هفته آینده، در یک بازی دوستانه به مصاف ایالات متحده، یکی از میزبانان مشترک مسابقات خواهند رفت.

قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ هفته گذشته در اولین بازی تدارکاتی خود در ماینتس با نتیجه قاطع ۴ بر ۰ فنلاند را شکست داد و سپس برای آغاز آماده‌سازی خود در جام جهانی به آمریکای شمالی پرواز کرد.

با این حال، اکنون آن‌ها ممکن است مجبور شوند یک جایگزین برای کارل ۱۸ ساله که این فصل در بایرن مونیخ درخشان ظاهر شد، دعوت کنند.

نگرانی از مصدومیت شدید؛ آخرین وضعیت لنارت کارل در اردوی ژرمن‌ها

این بازیکن نوجوان در ۲۶ بازی بایرن مونیخ در بوندسلیگا تحت هدایت ونسان کمپانی موفق به ثمر رساندن پنج گل شد و در شرایطی که به دنبال رقابت برای کسب جایگاه ثابت در ترکیب ۱۱ نفره ناگلزمان بود، اولین دعوت خود را به یک تورنمنت بزرگ به دست آورد.

سرمربی آلمان درباره وضعیت کارل گفت: "خوب به نظر نمی‌رسد. او به بیمارستان رفته و اسکن‌های لازم را انجام خواهد داد. ما باید منتظر تشخیص پزشکان بمانیم و ببینیم آیا او می‌تواند در جام جهانی بازی کند یا اینکه باید یک بازیکن جایگزین را دعوت کنیم."

آلمانی‌ها تا ۲۴ ساعت قبل از سوت آغاز اولین بازی خود در این تورنمنت فرصت دارند تا یک بازیکن جایگزین را به جای کارل فراخوانند.

آن‌ها در اولین بازی خود در گروه E، روز یکشنبه ۱۴ ژوئن در ورزشگاه ان‌آرجی در هیوستون، تگزاس به مصاف کوراسائو می‌روند. ژرمن‌ها سپس در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد در تورنتو، انتاریو با ساحل عاج بازی خواهند کرد و در نهایت در آخرین دیدار مرحله گروهی در ورزشگاه مت‌لایف در ایست رادرفورد، نیوجرسی به مصاف اکوادور خواهند رفت.

انتهای پیام/