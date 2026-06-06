به گزارش ایلنا، برترین گلزن تاریخ باشگاه تاتنهام، شمار گل‌های ملی خود با پیراهن سه‌شیرها را به عدد ۷۸ رسانده است. او اهداف خود را روی سه‌رقمی کردن این آمار و پیوستن به جمع بازیکنانی نظیر لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در کلوپ اختصاصی صدتایی‌ها معطوف کرده، در حالی که شکستن رکورد بیشترین بازی ملی انگلیس - که در حال حاضر با ۱۲۵ بازی ثبت شده - را نیز در سر می‌پروراند.

بازوبند کاپیتانی بار دیگر در تابستان امسال و در جریان بزرگترین رویداد فوتبالی فیفا بر بازوی او بسته خواهد شد؛ جایی که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند او با تصاحب دومین کفش طلای خود روی بزرگترین صحنه ورزشی جهان، تاریخ‌سازی بیشتری را رقم بزند.

اگر او بتواند در صدر این جدول قرار بگیرد، انگلیس باید به کسب جایزه نهایی و بزرگ نزدیک شود؛ مسیری که در جریان آن به ۶۰ سال حسرت و بی‌جامی پایان داده خواهد شد. کین در این فصل پیش از این موفق شده جام دومین قهرمانی بوندسلیگا و جام حذفی آلمان (دی‌اف‌بی پوکال) را بالای سر ببرد. او آمار خیره‌کننده ۶۱ گل را در ۵۱ بازی در تمامی رقابت‌ها برای بایرن مونیخ به ثبت رسانده است.

آیا کین، ستاره بایرن مونیخ، یک مدعی برای توپ طلای ۲۰۲۶ است؟

این درخشش‌ها و دستاوردهای بی‌نظیر، او را در کورس شکار و کسب توپ طلا قرار داده است. در پاسخ به این سؤال که آیا کین پس از ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا، برای تصاحب توپ طلا حتماً به قهرمانی در جام جهانی نیاز دارد یا خیر، رابی فاولر، مهاجم سابق انگلیس گفت: "لزوماً این‌طور نیست. من فکر می‌کنم از یک دیدگاه فردی، البته که این اتفاق فوق‌العاده خواهد بود. من فکر می‌کنم در مورد هری کین، کارنامه او کاملاً ثابت شده و مشخص است. او به آلمان رفته و احتمالاً از انتظارات بسیاری از مردم درباره اینکه چقدر در آنجا خوب کار خواهد کرد، فراتر رفته است. وقتی به توپ طلا نگاه می‌کنید و به بازیکنان بزرگ فکر می‌کنید، نام او حتماً باید ذکر شود. او به خاطر کارنامه‌اش باید در کنار بهترین‌های جهان قرار بگیرد. من فکر نمی‌کنم قهرمانی در جام جهانی هیچ تأثیری روی هیچ تصمیمی بگذارد. در کمال انصاف، من فکر می‌کنم او پیش از این خودش را ثابت کرده است. او امسال قهرمان لیگ قهرمانان اروپا نشد. او مشخصاً بوندسلیگا را برده و از نظر گلزنی و عملکرد فوق‌العاده بوده است. اما مطمئن نیستم که آیا قهرمانی در جام جهانی آن گام اضافی را برای بردن این جایزه به او می‌دهد یا نه، چون به نظر من او قبلاً کیفیتش را اثبات کرده است. برای من، این قهرمانی نشان‌دهنده این نیست که «بیایید به این خاطر که جام جهانی را برده، توپ طلا را به او بدهیم».

"کارنامه او به هر حال درخشان بوده است. او باید در این گفتگوها و در میان مدعیان باشد. او احتمالاً از نظر تعداد گل‌ها انتخاب اصلی است. شما به آن پسر جوان، [لامین] یامال نگاه می‌کنید که فوق‌العاده بوده است. شما [عثمان] دمبله را دارید که به وضوح دو بار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد و دوباره نامش مطرح خواهد شد. اما، چرا نباید نام هری کین مطرح شود در حالی که آمار گلزنی او فوق‌العاده بوده است."

کین اعتراف کرد که قهرمانی در جام جهانی به هدف او برای کسب توپ طلا کمک می‌کند

کین هرگز این واقعیت را پنهان نکرده است که دوست دارد با تصاحب معتبرترین جایزه انفرادی فوتبال جهان، راه افرادی چون رونالدو و مسی را دنبال کند. او اعتراف می‌کند که شکوه قهرمانی در جام جهانی می‌تواند کمک شایانی به هدف او بکند.

این مهاجم ۳۲ ساله در این باره گفته است: "من قطعاً یکی از شانس‌های اصلی خواهم بود. با توجه به جام‌هایی که این فصل برده‌ام و تعداد گل‌هایی که به ثمر رسانده‌ام، در این کورس رقابت حضور دارم. به‌خصوص اینکه اگر انگلیس قهرمان جام جهانی شود، می‌توان تصور کرد که این جایزه به یک بازیکن انگلیسی برسد."

آخرین بازیکن انگلیسی که برنده توپ طلا شد: چه کسی بود و چه زمانی؟

مایکل اوون، مهاجم سابق لیورپول، رئال مادرید و انگلیس، همچنان آخرین بازیکن انگلیسی است که موفق به فتح توپ طلا شده است. او یک ربع قرن پیش، در سال ۲۰۰۱ به این افتخار بزرگ و قابل توجه دست یافت.

کین تنها مدعی برای پایان دادن به این دوران بی‌حاصلی و خشکسالی در سال ۲۰۲۶ نیست؛ دکلان رایس نیز که تازه به آرسنال کمک کرده تا به اولین قهرمانی خود در لیگ برتر پس از ۲۲ سال دست یابد، در این چرخه حضور دارد.

جود بلینگام که همچنان یک «کهکشانی» در باشگاه غول‌پیکر لالیگا یعنی رئال مادرید به شمار می‌رود، یکی دیگر از فوق‌ستاره‌های انگلیس است که این توانایی را دارد تا در آینده‌ای نه چندان دور، ادعای مالکیت توپ طلا را مطرح کند.

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