اعلام زمان پرواز تیم ملی به مکزیک
شاگردان امیر قلعهنویی عصر فردا شنبه ترکیه را به مقصد مکزیک ترک خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که روز بیست و هشتم اردیبهشتماه از تهران راهی آنتالیا شد و اردوی آمادهسازی خود در مسیر جام جهانی 2026 را در ترکیه برپا کرد، فردا شنبه راهی تیخوانا مکزیک میشود.
ملیپوشان فوتبال ایران پس از 19 روز حضور در آنتالیا و انجام تمرینات پرفشار زیر نظر کادر فنی و انجام یک مسابقه درون گروهی و دو بازی تدارکاتی بینالمللی مقابل تیمهای ملی گامبیا و مالی که دو پیروزی به دست آوردند، حالا خود را آماده سفر به مکزیک میکنند.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 15:20 روز شنبه آنتالیا را به مقصد مکزیک ترک خواهد کرد که پرواز آنها پس از توقف و سوختگیری در اسپانیا، مجددا به سمت تیخوانا حرکت میکند و احتمالا بامداد روز یکشنبه به این شهر میرسد.
شاگردان امیر قلعهنویی صبح روز شنبه یک جلسه تمرینی سبک خواهند داشت و پس از آن بلافاصله آماده سفر طولانی مدت و حدود 12 ساعته به مکزیک میشوند تا اردوی آمادهسازی خود برای حضور موفق در جام جهانی را برگزار کنند.