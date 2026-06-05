اعلام زمان پرواز تیم ملی به مکزیک

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که روز بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه از تهران راهی آنتالیا شد و اردوی آماده‌سازی خود در مسیر جام جهانی 2026 را در ترکیه برپا کرد، فردا شنبه راهی تیخوانا مکزیک می‌شود.

ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از 19 روز حضور در آنتالیا و انجام تمرینات پرفشار زیر نظر کادر فنی و انجام یک مسابقه درون گروهی و دو بازی تدارکاتی بین‌المللی مقابل تیم‌های ملی گامبیا و مالی که دو پیروزی به دست آوردند، حالا خود را آماده سفر به مکزیک می‌کنند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 15:20 روز شنبه آنتالیا را به مقصد مکزیک ترک خواهد کرد که پرواز آنها پس از توقف و سوخت‌گیری در اسپانیا، مجددا به سمت تیخوانا حرکت می‌کند و احتمالا بامداد روز یکشنبه به این شهر می‌رسد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی صبح روز شنبه یک جلسه تمرینی سبک خواهند داشت و پس از آن بلافاصله آماده سفر طولانی مدت و حدود 12 ساعته به مکزیک می‌شوند تا اردوی آماده‌سازی خود برای حضور موفق در جام جهانی را برگزار کنند.

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