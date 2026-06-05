اولیسه در رادار رئال مادرید؛ پیشنهاد ۱۵۰ میلیون یورویی در راه است؟

به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه پس از یک فصل موفق در بایرن مونیخ، به یکی از چهره‌های مطرح فوتبال اروپا تبدیل شده است. عملکرد این بازیکن فرانسوی در رقابت‌های فصل گذشته توجه بسیاری از باشگاه‌های بزرگ را به خود جلب کرده و نام او اکنون در میان گزینه‌های مورد علاقه رئال مادرید دیده می‌شود.

این وینگر ۲۴ ساله که در سال‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده، اکنون یکی از ارزشمندترین بازیکنان فوتبال جهان به شمار می‌رود. توانایی بالای او در خلق موقعیت، عبور از مدافعان و تأثیرگذاری در فاز هجومی باعث شده بسیاری از کارشناسان از او به عنوان یکی از ستاره‌های احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶ یاد کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسپانیایی، مدیران رئال مادرید در حال بررسی شرایط جذب اولیسه هستند و احتمال ارائه پیشنهادی قابل توجه برای این بازیکن مطرح شده است. گفته می‌شود رقم مورد بحث می‌تواند به حدود ۱۵۰ میلیون یورو برسد؛ مبلغی که در صورت نهایی شدن انتقال، رکورد جدیدی در تاریخ نقل‌وانتقالات این باشگاه ثبت خواهد کرد.

اولیسه تابستان ۲۰۲۴ با انتقالی از کریستال پالاس راهی بایرن مونیخ شد و خیلی زود توانست جایگاه مهمی در ترکیب این تیم به دست آورد. روند رو به رشد او در ماه‌های اخیر موجب شده ارزش فنی و اقتصادی‌اش به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وینگر فرانسوی بیشتر در سمت راست خط حمله به میدان می‌رود و با تکیه بر پای چپ خود، نقش مهمی در طراحی حملات دارد. همین ویژگی باعث شده نام او به عنوان یکی از گزینه‌های مورد نیاز رئال مادرید برای تقویت ساختار هجومی مطرح شود.

با وجود علاقه باشگاه اسپانیایی، تحقق این انتقال چندان ساده نخواهد بود. بایرن مونیخ از نظر مالی در موقعیت باثباتی قرار دارد و تمایل چندانی به از دست دادن یکی از مهره‌های کلیدی خود ندارد. مدیران باشگاه آلمانی نیز در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر، بر اهمیت این بازیکن در برنامه‌های فنی تیم تأکید کرده‌اند.

در همین حال، رئال مادرید برای تابستان پیش رو برنامه گسترده‌ای در بازار نقل‌وانتقالات در نظر گرفته است. مدیران این باشگاه پس از فصلی دور از انتظار، به دنبال تقویت چند پست کلیدی هستند و جذب یک ستاره تراز اول هجومی نیز در اولویت‌های آنها قرار دارد.

با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد اولیسه در این رقابت‌ها می‌تواند نقش مهمی در آینده حرفه‌ای او و همچنین تصمیم نهایی باشگاه‌های علاقه‌مند برای ورود به مذاکرات رسمی داشته باشد.

انتهای پیام/