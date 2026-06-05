به گزارش ایلنا، کمپانی آدیداس به طور رسمی از نسخه ویژه و اختصاصی کفش‌های اف۵۰ مسی برای «آخرین رقص» او در جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی کرد. این طراحی که با الهام از کفش‌های او در اولین جام جهانی‌اش در سال ۲۰۰۶ خلق شده، برای حضور نهایی او روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان ساخته شده است.

آدیداس همچنین یک کمپین تبلیغاتی خیره‌کننده برای رونمایی از این کفش‌ها برای لئو مسی تدارک دیده است. در تصاویر منتشر شده، مسی در مقابل یک صفحه نمایش غول‌پیکر ایستاده است که خاطرات اولین جام جهانی او در سال ۲۰۰۶، لحظه فراموش‌نشدنی هدایت آرژانتین به شکوه قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ و در نهایت مسیر حرکت به سمت آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای او را بازپخش می‌کند.

در شرایطی که اسطوره آرژانتینی برای آخرین تعظیم خود در صحنه جهانی آماده می‌شود، آدیداس نامی شاعرانه و احساسی را برای این پاپوش‌ها انتخاب کرده است: «ال اولتیمو تانگو» (آخرین تانگو).

جزئیات طراحی شاهکار جدید آدیداس برای لئو

کفش‌های اختصاصی جدید آدیداس اف۵۰ مسی جام جهانی ۲۰۲۶ زبان طراحی خیره‌کننده و کاملاً جدیدی را معرفی می‌کنند. این کفش‌ها از نقوش پایه سفید و بسیار تمیز بهره می‌برند که به زیبایی با لکه‌های رنگی آبی آسمانی ملایم و خطوط منحنی و روان الهام‌گرفته از تیم ملی آرژانتین ترکیب شده است.

رنگ طلایی نمادین همچنان در این نسخه حضور دارد اما به عنوان یک رنگ مکمل لوکس و چشم‌نواز در کنار جزئیات آبی آسمانی برای ادای احترام به آلبی‌سلسته به کار رفته است.

یک ویژگی برجسته و کلیدی، اجرای سبک‌سازی شده سه خط معروف آدیداس است. این خطوط تیز، تهاجمی و به شکلی بی‌نقص در قسمت بالایی کفش ادغام شده‌اند و شبیه به یک جفت «پنجه» به نظر می‌رسند. این فرم ظاهری بسیار ظریف و در عین حال فوق‌العاده قدرتمند به کفش‌ها می‌بخشد.

بازگشت به ریشه‌ها؛ ترکیب تکنولوژی مدرن با نوستالژی ۲۰۰۶

این محصول نماینده یک قالب و ساختار کاملاً جدید از سوی آدیداس است. این طرح به عنوان مفهوم «اف۵۰.۶ فیوچر» عمل می‌کند و به شکلی درخشان زیبایی‌شناسی کلاسیک دوران جام جهانی ۲۰۰۶ - یعنی اولین جام جهانی مسی - را با فناوری عملکرد پیشرفته و روز سال ۲۰۲۶ پیوند می‌زند.

ترکیب رنگی این کفش تا حدودی یادآور مدل «آدیداس ایکس کریزی‌فست مسی لاس استرلاس» است که در اواخر سال ۲۰۲۳ برای جشن گرفتن قهرمانی آرژانتین در قطر عرضه شده بود.

برخلاف کفش‌های او در سه تورنمنت بزرگ قبلی که رنگ طلایی در آن‌ها رنگ غالب بود، این جفت کفش جدید رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. کفش‌های اختصاصی جدید آدیداس اف۵۰ مسی جام جهانی ۲۰۲۶ «ال اولتیمو تانگو» در روز جمعه، ۵ ژوئن ۲۰۲۶، در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

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