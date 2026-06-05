از مسافرکشی ۹ ساعته تا پادشاهی در فوتبال جهان
داستان حماسی صعود محمد صلاح
محمد صلاح با تحمل سفرهای فرسایشی ۹ ساعته از روستایی کوچک در مصر برای رسیدن به تمرینات، مسیر پرپیچوخمی را تا تبدیل شدن به نماد بیتکرار فوتبال کشورش و یک فوقستاره جهانی طی کرد.
به گزارش ایلنا، خیلی پیش از آنکه محمد صلاح به یکی از بزرگترین ستارههای فوتبال جهان تبدیل شود، در ناگریج بزرگ شد؛ روستایی کوچک که در دلتای نیل مصر واقع شده است. در همانجا بود که او عشق و اشتیاق خود به فوتبال را با بازی در خیابانها همراه با دوستان و خانوادهاش پرورش داد.
او از همان سنین بسیار کم، به خاطر سرعت، مهارت و اراده پولادینش از بقیه متمایز بود. مربیان محلی به مرور متوجه استعداد ناب او شدند و خیلی زود فرصتی پدیدار شد که مسیر زندگیاش را به کل تغییر داد: پیوستن به آکادمی جوانان المقاولون العرب (پیمانکاران عرب)، یکی از مهمترین باشگاههای حرفهای مصر.
سفرهای تا ۹ ساعته که دوران نوجوانی او را شکل داد
فرصت بازی برای المقاولون العرب نیازمند فداکاری و ایثار بزرگی بود. این باشگاه در نزدیکی قاهره و در فاصلهای بسیار دور از خانه او قرار داشت، به این معنی که صلاح مجبور بود هر روز مسافتی بیشتر از چهار و نیم ساعت را برای رفت و چهار و نیم ساعت را برای برگشت طی کند و برای رسیدن به جلسات تمرینی، چندین اتوبوس مختلف را سوار شود.
این یک برنامه روزانه کاملاً فرسایشی و طاقتفرسا برای یک نوجوان بود. او حتی برای اینکه بتواند به تعهدات فوتبالیاش عمل کند، زمان حضورش در مدرسه را به شکل چشمگیری کاهش داد.
با این حال، تسلیم شدن و رها کردن کار هرگز برای او یک گزینه نبود. هدف او تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفهای بود و هر کدام از این سفرهای طولانی، عزم او را برای دستیابی به این رؤیا قویتر میکرد.
حرکت به سمت اروپا و آغاز یک دوران حرفهای بینالمللی
تلاشهای شبانهروزی او زمانی به بار نشست که در دوران نوجوانی اولین بازی حرفهای خود را برای المقاولون العرب انجام داد. استعداد او به سرعت توجه باشگاههای اروپایی را به خود جلب کرد و در سال ۲۰۱۲ به بازل سوئیس پیوست.
این انتقال نقطه شروع یک مسیر بینالمللی بود که بعدها او را به باشگاههایی چون چلسی، فیورنتینا و رم رساند. اگرچه او با روزهای سختی بهویژه در دوران حضورش در چلسی انگلیس روبرو شد، اما صلاح به تلاش سخت خود ادامه داد تا کیفیت واقعیاش را به اثبات برساند. تجربه او در ایتالیا برای تبدیل شدنش به یکی از خطرناکترین عناصر تهاجمی اروپا بسیار حیاتی و تعیینکننده بود.
پادشاه لیورپول و بزرگترین ستاره مصر
در سال ۲۰۱۷ لحظهای فرا رسید که دوران حرفهای او را برای همیشه متحول کرد. لیورپول به او اعتماد کرد و صلاح با یکی از درخشانترین فصلهای تاریخ مدرن لیگ برتر انگلیس به این اعتماد پاسخ داد.
گلها، پاسگلها و رهبری صلاح در زمین به سرعت از او یک قهرمان در آنفیلد ساخت. او همراه با لکلکها به عناوین بزرگی چون لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر دست یافت و در این مسیر چندین رکورد گلزنی را جابهجا کرد. همزمان، او به چهره شاخص تیم ملی مصر و تأثیرگذارترین فوتبالیست چند دهه اخیر این کشور تبدیل شد.
فراتر از یک فوتبالیست برای مصر
خاستگاه متواضعانه، انضباط فردی و ارتباط نزدیک او با مردم عادی، از او یک نماد فرهنگی در داخل و خارج از مصر ساخته است. هر زمان که او پیراهن فراعنه را به تن میکند، انتظارات یک ملت را به دوش میکشد؛ ملتی که به او به چشم یک منبع الهامبخش برای نسلهای آینده نگاه میکنند.
با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، صلاح همچنان مرد اول فوتبال مصر و سندی زنده بر این مدعاست که بزرگترین رؤیاها میتوانند از یک روستای کوچک در دلتای نیل آغاز شوند.