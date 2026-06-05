پاسخ سنگین پرز به گزینه جنجالی ریاست
رونمایی از بمب ۱۵۰ میلیون یورویی رئال مادرید
در پی ادعای جنجالی کاندیدای ریاست باشگاه رئال مادرید مبنی بر خرید هالند و کلوپ، فلورنتینو پرز با اعلام بودجه ۱۵۰ میلیون یورویی برای جذب یک ابرستاره، پاتک سنگینی به رقیب خود زد.
به گزارش ایلنا، روز پنجشنبه، فلورنتینو پرز با انتشار بیانیهای جنجالی تأیید کرد که رئال مادرید در حال آمادهسازی برای ثبت گرانقیمتترین خرید تاریخ خود است.
«من به زودی پیشنهادی را به یک باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان اروپا ارائه خواهم داد که بالاترین مبلغ پرداختی تاریخ رئال مادرید برای یک بازیکن خواهد بود؛ رقمی که حداقل ۱۵۰ میلیون یورو است. این بازیکن مایکل اولیسه نیست؛ او بازیکن بزرگی است اما صید ما نخواهد بود. او دوکو، هالند یا هری کین هم نیست. این بازیکن از لیگ برتر انگلیس نمیآید؛ او یک گالاکتیکوی تمامعیار است.»
سه نام در رادار
علیرغم تکذیبهای پیدرپی پرز، روزنامه دیاریو آاس گزارش میدهد که همه نشانهها به سمت سه نام به عنوان کاندیداهای اصلی اشاره دارند: مایکل اولیسه، ویتینیا و ژائو نوس.
اولیسه، بازیکن ملیپوش فرانسوی با اصالت انگلیسی-نیجریهای که در حال حاضر در بایرن مونیخ توپ میزند، در جریان دیدار مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که در آن بایرن موفق به حذف رئال مادرید شد، پرز را تحت تاثیر قرار داد.
این بازیکن ۲۴ ساله ۱۰۷ بار برای بایرن مونیخ به میدان رفته، ۴۲ گل به ثمر رسانده و ۵۴ پاس گل ارسال کرده است و ارزش او ۱۵۰ میلیون یورو برآورد میشود. قرارداد این ستاره تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد.
زوج پاریسنژرمن کار را پیچیده میکند
دو نام دیگر، همتیمیهای یکدیگر در باشگاه پاریسنژرمن فرانسه هستند.
ویتینیا نقش بسیار کلیدی و موثری در دو قهرمانی پیاپی باشگاه فرانسوی در لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرده است و در این فصل ۵۰ مسابقه انجام داده که حاصل آن ثبت هفت گل و ده پاس گل بوده است.
ژائو نوس که تنها ۲۱ سال سن دارد، ستاره و برترین بازیکن فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال بود و ارزش بازار او به ۱۴۰ میلیون یورو میرسد.
مدیریت برنامههای هر دو بازیکن بر عهده ژورژ مندس است؛ ایجنتی که بهبود و احیای مجدد رابطهاش با باشگاه رئال مادرید میتواند در این مسیر بسیار تعیینکننده و مهم باشد. با این حال، پاریسنژرمن در بازار نقلوانتقالات اصولا یک باشگاه فروشنده به شمار نمیرود و همین مسئله، هر دو معامله را به شدت پیچیده و دشوار میکند.
مدیران رئال مادرید به هیچ عنوان تمایلی ندارند که روابط خود را با قهرمان فرانسه تیره و تار کنند، اما پرز به وضوح نشان داده که برای به خدمت گرفتن گالاکتیکوی جدید خود، آمادگی کامل دارد تا رکورد نقلوانتقالات تاریخ این باشگاه اسپانیایی را بشکند.