ساختمان دولتی مکزیک به تصرف درآمد

به گزارش ایلنا، تنها یک هفته مانده به به صدا درآمدن سوت آغاز بزرگ‌ترین کارناوال فوتبالی جهان، وقوع یک بحران داخلی و موجی از ناآرامی‌های مدنی در خاک یکی از سه کشور میزبان، توجه رسانه‌های بین‌المللی را به مسائل غیرفوتبالی معطوف کرده است. بر اساس گزارش‌های واصله از روزنامه عربستانی الشرق الاوسط، گروهی از معترضان خشمگین در یک اقدام غافلگیرکننده موفق شدند ساختمان وزارت آموزش و پرورش مکزیک را به اشغال خود درآورند. این واقعه در شرایطی رخ می‌دهد که تدابیر امنیتی در این کشور برای میزبانی از مسابقات جهانی به اوج خود رسیده است.

این تحرکات و اعتراضات خیابانی، توسط یک جناح منشعب از اتحادیه رسمی معلمان کشور سازمان‌دهی و هدایت می‌شود. فرهنگیان معترض که با ورود به این مقطع زمانی حساس فشارهای خود را بر بدنه حاکمیت افزایش داده‌اند، مطالبات روشنی دارند؛ آن‌ها خواهان افزایش فوری سطح دستمزدها و حقوق خود بوده و به طور قاطع خواستار ابطال و لغو اصلاحات ساختاری مربوط به نظام بازنشستگی کشور هستند.

ابعاد این اتفاق به قدری وسیع بود که کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک را ناگزیر ساخت تا بلافاصله به این حادثه واکنش نشان دهد. شینباوم با اتخاذ موضعی آرامش‌بخش اعلام کرد که دولت او هرگز در دام سرکوب خشن این دست اعتراضات نخواهد افتاد و مایل است بحران را از طریق صلح‌آمیز حل کند. رئیس‌جمهور مکزیک با هدف آرام کردن جو ملتهب کشور در آستانه ورود توریست‌های فوتبالی، رسماً از رهبران این گروه معترض خواست تا پشت میز مذاکره بنشینند و گفتگوهای مستقیم را برای پایان دادن به این غائله آغاز کنند.

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