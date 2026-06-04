شکار بزرگ و غافلگیرکننده لورکوزن در فرانسه
کارلس مارتینز نوول رسماً جانشین هیولماند شد
باشگاه بایر لورکوزن در اقدامی غیرمنتظره و سریع، کارلس مارتینز نوول، سرمربی موفق تیم تولوز فرانسه را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب و جانشین کاسپر هیولماند کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی سابق تولوز که در پایان مسابقات فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ از رقابتهای لیگ یک فرانسه جدا شد، هدایت قهرمان سال ۲۰۲۴ آلمان را بر عهده میگیرد و این انتقال اکنون کاملاً رسمی شده است.
این متخصص ۴۲ ساله و اسپانیایی، حالا با حضور روی نیمکت بایر لورکوزن، برای نخستین بار فضای شگفتانگیز رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را به عنوان نفر اول کادر فنی تجربه خواهد کرد و این یک چالش بزرگ و هیجانانگیز در دوران مربیگری او خواهد بود.
مارتینز نوول که در طول فصل ۲۰۲۲-۲۳ به عنوان دستیار فیلیپ مونتانیه در این تیم فرانسوی فعالیت میکرد، در سال ۲۰۲۳ به عنوان سرمربی کارش را در تولوز آغاز کرد و به مدت سه فصل هدایت این باشگاه را بر عهده داشت.
با این انتخاب، سران لورکوزن نشان دادند که همچنان به سبک و فلسفه مربیان جوان و مدرن اسپانیایی اعتماد کامل دارند و امیدوارند با این مهره جدید، دوباره به روزهای اوج خود در بوندسلیگا بازگردند.