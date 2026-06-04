به گزارش ایلنا، رقابت‌های مقدماتی هفت وزن نخست تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از امروز در شهر اولان‌باتور مغولستان آغاز شد و فرنگی‌کاران ایران عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی در چهار دیدار متوالی مقابل حریفانی از هند، مغولستان و ترکیه به برتری رسید. احمدی در سه مسابقه نخست با نتیجه ۸ بر صفر و در دیدار پایانی با نتیجه ۹ بر صفر حریف خود را شکست داد تا با اقتدار و بدون از دست دادن امتیاز، صاحب مدال طلای این وزن شود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، با دو پیروزی قاطع برابر نمایندگان مغولستان و قرقیزستان راهی دیدار نهایی شد. در سوی دیگر جدول، محمدجواد رضایی نیز با عبور از کشتی‌گیران قزاقستان و قرقیزستان جواز حضور در فینال را به دست آورد.

بدین ترتیب، فینال وزن ۷۲ کیلوگرم این رقابت‌ها میان دو نماینده ایران برگزار خواهد شد تا یک مدال طلا و یک مدال نقره برای کاروان کشورمان در این وزن قطعی شود.

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