به گزارش ایلنا، ویرجیل فن‌دایک، مدافع باشگاه لیورپول و تیم ملی فوتبال هلند، در خصوص مسابقات پیش روی جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است به میزبانی مشترک کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود، به گفتگو پرداخته است.

جام جهانی به صورت مشخص برای شما چه معنا و مفهومی دارد؟

«مسابقات در قطر چیز بسیار خاصی بود، چرا که اولین تورنمنت من محسوب می‌شد. همان زمان بود که متوجه شدم این رقابت‌ها تا چه حد در سراسر جهان محبوب و پرطرفدار است. من این خوش‌شانسی را داشته‌ام که در چندین مرحله از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بازی کنم، مسابقاتی که در همه جا تماشا می‌شود، اما جام جهانی و به خصوص اولین مسابقه در آن، یک احساس واقعاً متمایز و ویژه است؛ احساسی که من را غرق در غرور می‌کند.»

آیا شما این جام جهانی را با احساساتی کاملاً متفاوت و جدید آغاز می‌کنید؟

«شما تجربیاتی را که در تورنمنت قبلی به دست آورده‌اید، چه به صورت فردی و چه در قالب تیمی، با خود به همراه می‌آورید. امیدوارم که بتوانیم بر پایه همان تجربیات جلو بروم و به موفقیت دست پیدا کنیم. در چنین تورنمنت بزرگی، همه چیز فقط به این خلاصه نمی‌شود که چه تیمی بهترین بازیکنان را در اختیار دارد؛ چرا که عوامل متعدد و مختلفی تعیین‌کننده موفقیت هستند. بنابراین ما تا پای جان خواهیم جنگید و در کنار آن باید از این فرصت لذت هم ببریم، زیرا حضور در جام جهانی نقطه اوج و بالاترین سطح برای نمایندگی از کشورتان است. من برای شروع این مسابقات لحظه‌شماری می‌کنم.»

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