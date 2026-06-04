به گزارش ایلنا، بابی تمبلینگ، فوتبالیست افسانه‌ای انگلیس، روز گذشته در سن ۸۴ سالگی درگذشت؛ خبری که توسط سرویس رسانه‌ای باشگاه کراس‌هاون، تیمی که تمبلینگ سابقاً هدایت آن را بر عهده داشت، در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد.

پیش از این، بیماری دمانس (زوال عقل) برای بابی تشخیص داده شده بود و همین مشکلات زمینه‌ای سلامتی در نهایت منجر به فوت او شد.

شایان ذکر است که تمبلینگ دومین گل‌زن برتر تاریخ باشگاه چلسی محسوب می‌شود. او بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۰ برای آبی‌های لندن به میدان رفت و موفق شد در ۳۷۰ مسابقه، ۲۰۲ گل به ثمر برساند. تمبلینگ در رده‌بندی بهترین گل‌زنان تاریخ چلسی، تنها پس از فرانک لمپارد قرار دارد که در سال ۲۰۱۳ رکورد او را شکست.

تمبلینگ همچنین رکورد بیشترین گل زده در یک مسابقه را برای چلسی در اختیار دارد؛ رکوردی که با به ثمر رساندن پنج گل در جریان دیدار پنج‌گله مقابل استون ویلا در سال ۱۹۶۶ به ثبت رسید.

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