ترکیب تیم ملی سابر ایران برای قهرمانی آسیا

به گزارش ایلنا، با پایان مسابقات انتخابی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور موفق شدند سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورند.

همچنین علی پاکدامن، کاپیتان تیم ملی سابر ایران، با تصمیم کادرفنی و بدون شرکت در رقابت‌های انتخابی در فهرست نهایی اعزامی قرار گرفت.

بر این اساس، ترکیب تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با حضور علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور مشخص شد.

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