قیمت ستاره پرطرفدار چلسی مشخص شد
باشگاه چلسی قصد دارد مارک کوکوریا را به قیمت ۷۰ میلیون یورو به فروش برساند.
به گزارش ایلنا، اتلتیکو مادرید به اصلیترین مشتری کوکوریا تبدیل شده و این مدافع ۲۷ ساله را گزینهای جدی برای تقویت خط دفاعی خود میداند. تیم تحت هدایت دیهگو سیمئونه امیدوار است در هفتههای آینده مذاکرات رسمی با چلسی را آغاز کند و پیش از آن که سایر باشگاههای علاقهمند برنامههای خود را نهایی کنند، انتقال او را به سرانجام برساند. این باشگاه اسپانیایی از طریق مدیر ورزشی خود، متئو آلمانی، تماسهای اولیه را برقرار کرده تا از رقبایش پیشی بگیرد.
با وجود تمایل اتلتیکو به پیشبرد سریع مذاکرات، اختلاف قابلتوجهی میان دو باشگاه بر سر ارزش این بازیکن وجود دارد. گزارشها حاکی از آن است که اتلتیکو در حال حاضر به دنبال توافقی با ارزشی کمتر از ۴۳ میلیون پوند (۵۰ میلیون یورو) است. در مقابل، تاک اسپورت خبر داده که چلسی با توجه به این که هنوز سه سال از قرارداد کوکوریا باقی مانده است، رقمی نزدیک به ۶۱ میلیون پوند (۷۰ میلیون یورو) را طلب میکند.
رقابت برای جذب کوکوریا تنها به ورزشگاه متروپولیتانو محدود نمیشود، زیرا بارسلونا و رئال مادرید نیز وضعیت او را زیر نظر دارند. بازگشت به کاتالونیا میتواند از نظر احساسی برای این مدافع ارزش ویژهای داشته باشد، چرا که او در آکادمی مشهور لاماسیا رشد کرده است. خود این بازیکن نیز پیشتر آشکارا اذعان کرده که رد کردن پیشنهادی از سوی باشگاه دوران کودکیاش «دشوار خواهد بود»، هرچند محدودیتهای مالی بارسلونا ممکن است این باشگاه را مجبور کند پیش از ارائه پیشنهاد رسمی، تعدادی از بازیکنان خود را به فروش برساند.