لوکزامبورگ ۰-۱ ایتالیا | آتزوری دور از جام جهانی ولی به فکر آینده

به گزارش ایلنا، این نخستین مسابقه از دو بازی دوستانه آتزوری تحت هدایت موقت سیلویو بالدینی بود که پس از ناکامی ایتالیا در پلی‌آف جام جهانی و استعفای جنارو گتوزو، از تیم زیر ۲۱ سال به تیم ملی بزرگسالان منتقل شد تا موقتاً هدایت آتزوری را بر عهده بگیرد.

بالدینی فهرستی متشکل از بازیکنان کم‌تجربه و عمدتاً بدون سابقه ملی دعوت کرده بود. در این تیم تنها چهار بازیکن سابقه بازی ملی داشتند. مارکو پالسترا به دلیل ناراحتی جزئی در عضله نزدیک‌کننده ران نتوانست از ابتدا بازی کند و به همین دلیل کوستانتینو فاواسولی، مدافع راست تیم کاتانتزارو، به‌عنوان یکی از هشت بازیکنی که نخستین بازی ملی خود را انجام می‌دادند، در ترکیب اصلی قرار گرفت.

در نیمه نخست، لوکا لیپانی روی یک ضربه کرنر با ضربه سر توپ را به بیرون فرستاد. در ادامه، فرانچسکو پیو اسپوزیتو روی پاس عرضی لیپانی با یک ضربه پشت‌پا تلاش کرد گلزنی کند، اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

اسپوزیتو سپس یک ضربه قیچی‌برگردان تماشایی را نیز به بیرون فرستاد. دقایقی بعد، یکی دیگر از پاس‌های پشت‌پای مهاجم اینتر، نیکولو پیسیلی را در موقعیت گل قرار داد، اما ضربه او از زاویه‌ای دشوار به تور کنار دروازه برخورد کرد.

لوکا کولوشو نیز فرصت بسیار خوبی داشت، اما در موقعیت تک‌به‌تک ضربه‌ای ضعیف زد و توپ مستقیم در اختیار دروازه‌بان قرار گرفت.

در واپسین لحظات نیمه نخست، بازی از یک دروازه به دروازه دیگر جریان داشت؛ ابتدا ضربه اسپوزیتو توسط مدافعان بلوکه شد و سپس دنیل سینانی با شوتی از زاویه‌ای بسیار بسته، توپ را کمی بالاتر از دروازه به بیرون فرستاد.

در نیمه دوم، ضربه ندور پس از برخورد به مدافع لوکزامبورگ به کرنر رفت، اما سرانجام ایتالیا روی کرنر ارسالی پیسیلی به گل رسید. فرانچسکو پیو اسپوزیتو با ضربه سر، توپ را وارد دروازه کرد و آتزوری را پیش انداخت.

چند دقیقه بعد، کولوشو بار دیگر یک موقعیت خوب را از دست داد و ضربه او دقت لازم را نداشت. در دقیقه ۵۹ نیز پیسیلی بدشانس بود؛ ضربه او پس از پاس هوشمندانه فاواسولی از سمت چپ به تیر دروازه برخورد کرد.

در ادامه، ضدحمله موریرا نتوانست دروازه جانلوئیجی دوناروما را تهدید کند. همچنین ضربه والی داویده بارتساگی توسط مدافعان دفع شد. از سوی دیگر، سیدو فینی نیز پس از یک اوت بلند که در محوطه جریمه فرود آمد، از فاصله حدود ۱۰ متری توپ را به بالای دروازه زد.

فرانچسکو کاماردا نیز تنها ۶۰ ثانیه پس از نخستین حضورش در تیم ملی بزرگسالان، تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه سر او روی ارسال بارتساگی با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقایق پایانی، پیسیلی بار دیگر خطرساز شد، اما شوت او با فداکاری کوراتس بلوکه شد. همچنین دوناروما با خروجی به‌موقع از محوطه جریمه، یک توپ بلند را با ضربه سر دفع کرد تا ایتالیا در نهایت با همان تک گل اسپوزیتو به پیروزی برسد.

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