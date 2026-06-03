دو ملیپوش آلومینیوم در آستانه جدایی؟
محمد خلیفه و یاسین جرجانی، دو بازیکن جوان آلومینیوم اراک، با ارسال نوتیس رسمی به باشگاه خواستار دریافت مطالبات خود شدند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که هنوز وضعیت فصل آینده لیگ برتر و فعالیت رسمی باشگاهها در بازار نقلوانتقالات بهطور کامل مشخص نشده، دو بازیکن ملیپوش آلومینیوم اراک برای دریافت مطالبات خود به باشگاه نوتیس دادهاند.
محمد خلیفه، دروازهبان جوان آلومینیوم که این روزها همراه تیم ملی ایران در اردوی آنتالیا حضور دارد، پیش از ملحق شدن به اردوی ملی با مراجعه به سازمان لیگ، پیگیر مطالبات معوقه خود شد و به باشگاه اراکی نوتیس رسمی ارائه کرد.
این دروازهبان که طی هفتههای اخیر نامش به عنوان یکی از گزینههای مورد توجه استقلال مطرح شده، در صورت پرداخت نشدن مطالباتش میتواند مسیر فسخ قرارداد با آلومینیوم را دنبال کند.
در سوی دیگر، یاسین جرجانی نیز شرایط مشابهی دارد. مدافع جوانی که فصل گذشته از سایپا به آلومینیوم پیوست و در ۱۹ مسابقه لیگ برتر به میدان رفت، او هم با ارسال نوتیس به باشگاه خواهان تسویه مطالبات خود شده است.
جرجانی که هماکنون در اردوی تیم امید ایران در آنتالیا حضور دارد، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده و وضعیت او نیز مشابه خلیفه در انتظار تعیین تکلیف از سوی باشگاه آلومینیوم است.
با ادامه این شرایط، مدیران آلومینیوم اراک در روزهای آینده باید برای حفظ دو بازیکن جوان و ملیپوش خود تصمیمگیری کنند؛ بازیکنانی که نام آنها میتواند در بازار نقلوانتقالات تابستانی مورد توجه تیمهای دیگر نیز قرار بگیرد.